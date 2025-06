Leichtathletik für alle: Vielfalt als Stärke – Hochschulkongress an der Philipps-Universität Marburg

Am 14. Juni 2025 gibt es einen besonderen Kongress in Marburg.

Foto: Susanne Göbel

Marburg (kobinet) Wie kann Leichtathletik so gestaltet werden, dass sie alle erreicht – unabhängig von Alter, Herkunft, körperlichen Voraussetzungen oder Bildungskontext? Dieser Frage widmet sich am 14. Juni 2025 (9.30 bis 17.30 Uhr) der Hochschulkongress Leichtathletik unter dem Motto "Vielfalt als Stärke". Mehr als 150 Teilnehmende aus ganz Hessen – darunter zahlreiche Studierende, Lehrkräfte, Trainerinnen und Trainer – werden an der Philipps-Universität Marburg erwartet, berichtet Dr. Alexander Priebe, Dozent am Institut für Sportwissenschaften und Motologie. Der Kongress, der alle ein bis zwei Jahre gemeinsam vom Hessischen Leichtathletik-Verband (HLV) und den hessischen sportwissenschaftlichen Instituten organisiert wird, kehrt damit erstmals seit 2015 wieder nach Marburg zurück. Die Veranstaltung findet in hybrider Form statt: Neben der Teilnahme vor Ort können zentrale Programmpunkte auch via YouTube-Livestream verfolgt werden. Die Tagung richtet sich an Sportwissenschaftler*innen, Lehrkräfte, Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleitende und Interessierte.

Workshops, Vorträge und Praxisnahes Lernen

Im Zentrum stehen aktuelle Themen aus Forschung und Lehre: Inklusion im Schulsport, neue Wettkampfformate, hochintensives Intervalltraining (HIIT) oder Feedbacksysteme im Training. In Vorträgen und praxisorientierten Workshops vermitteln Lehrende der hessischen Sportinstitute ihr Wissen – unter anderem Prof. Dr. Martin Giese (Philipps-Universität Marburg zu Leichtathletik und Inklusion), Dr. Christian Simon (TU Darmstadt zu Hochintensivem Intervalltraining), Kristina Isermann (Universität Kassel zu Kinderleichtathletik im Ganztag und Thomas Gebauer (Trainer des Handicap-Teams des BC Marburg über Inklusive Athletik). Die Teilnehmenden können Workshops wie „Inklusive Spiel- und Übungsformen in der Leichtathletik“, „Einführung in den Orientierungslauf“, „Wurf-Golf“ oder „Antikes Speerwerfen mit Ankyle“ besuchen und neue methodisch-didaktische Ansätze direkt erproben. Auch die Bundesjugendspiele stehen im Fokus – mit einem kritischen Blick auf Motivation und Wettkampfformate in der Grundschule.

Inklusion als Herausforderung und Chance

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Inklusion – einem der drängendsten pädagogischen Themen der Sportwissenschaft. „Marburg bringt dabei besondere Expertise ein: Mit dem Arbeitsbereich Bewegungs- und Sportpädagogik unter Leitung von Prof. Giese, dem Engagement von Volker Jennemann und Thomas Gebauer im Bereich Special Olympics werden konkrete Konzepte vorgestellt, wie Leichtathletik inklusiv gestaltet werden kann“, sagt die Vizepräsidentin für Bildung der Uni Marburg, Prof. Dr. Yvonne Zimmermann. Der Kongress bietet Raum für Austausch, Vernetzung und neue Impulse für den Schul- und Vereinssport – ganz im Sinne einer Leichtathletik, die alle mitnimmt.

Weitere Informationen gibt’s hier:

https://www.hlv.de/hlv/news/details/news/hochschulkongress-leichtathletik-am-14-juni-2025-in-marburg#:~:text=Bildung-,Hochschulkongress%20Leichtathletik%20am,Juni%202025%20in%20Marburg&text=Vielfalt%20als%20Stärke-,Am%2014.,%3A%20Vielfalt%20als%20Stärke“%20statt.