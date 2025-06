Krüppel gegen die Mitte: Nicht wie ein Hasenfuß in der Schlange stehen

Mit diesem Geld können sie am Leben in der Gesellschaft teilnehmen.

Behindertenbewegung in der Warteschlange?

Foto: Ralph Milewski

Fladungen/Villmar (kobinet)Als Ralph Milewski und sein Mitstreiter Stephan Laux zum Schluss kamen, dass es dringend eine Initiative behinderter Menschen gegen die politische Mitte braucht, war ein zentraler Antrieb: Nicht länger das Sozialstaatssterben mit stoischer Sachlichkeit hinzunehmen – sondern endlich aufrecht im Rollstuhl aufbegehren. "Wir können nicht ewig so tun, als ob uns nur die Ränder bedrohen", sagte Ralph Milewski beim ersten Online-Austauschtreffen der Initiative "Krüppel gegen die Mitte", das am 3. Juni 2025 in einem barrierefreien digitalen Raum mit aktivierter Gegenlichtkorrektur stattfand.

Warum die Mitte?

Weil sie lächelt, während sie Leistungen kürzt. Weil sie Gesetze wie das IPReG, das Triage-Gesetz und die Pflege-Deckelung als „unvermeidlich“ etikettiert – natürlich zum Wohl „aller“. Und weil sie mit sanfter Stimme Maßnahmen durchsetzt, die uns in die passive Demut treiben sollen. Die Initiative versteht sich daher als ironische, aber unerbittliche Replik auf eine Politik, die uns unter dem Deckmantel der Vernunft auf das „Weniger“ vorbereitet: weniger Teilhabe, weniger Absicherung, weniger Leben.

Ein Name mit Signalwirkung

„Krüppel gegen die Mitte“ wurde – inspiriert von der historischen Krüppelbewegung – in Kassel beim Festival der Eingemeindeten zum ersten Mal laut ausgesprochen. Viele nickten innerlich. Einige mussten kurz ihre Beatmung anpassen. Doch die Resonanz war deutlich: Über 40 Menschen meldeten sich innerhalb von 48 Stunden, um in den Verteiler aufgenommen zu werden. Der Name sei „radikal gemäßigt“, so eine Teilnehmerin, und bringe die strukturelle Gewalt höflich lächelnder Machtapparate auf den Punkt.

Was ist geplant?

Neben dem Aufbau einer Website (die möglichst schwer auffindbar sein wird, um der Mitte gerecht zu werden), sollen lokale Gruppen gegründet werden, um in Fußgängerzonen höflich, aber bestimmt zu murmeln: „Entschuldigen Sie, Ihre Mitte verletzt mich.“ Geplant sind außerdem Aktionen mit Titeln wie „Pflege ist kein Lifestyle“, „Weg mit dem Bürgergeld – her mit dem Bürgertum!“ und die satirische Kampagne #MerzmirdochdenBuckelrunter.

Auch eine künstlerische Intervention ist angedacht: Eine performative Installation, bei der Menschen mit Behinderung symbolisch in Schubladen geschoben werden, die mit Begriffen wie „Einzelfall“, „Härtefall“ oder „nicht systemrelevant“ beschriftet sind – gefolgt von einem höflichen Applaus aus dem Lautsprecher mit der Stimme von Jens Spahn.

Wie weiter?

Das nächste satirisch-seriöse Online-Treffen findet am 18. Juni 2025 um 12:00 Uhr statt. Interessierte können sich per Mail an: 📧 [email protected]

in den Verteiler eintragen lassen. Die Zugangsdaten werden in der Woche zuvor per Brieftaube oder Fax versendet – für maximale digitale Nachhaltigkeit.

Fazit:

„Rechts ist ein Problem. Aber die Mitte ist das System.“ Denn während der rechte Rand grölt, beschließt die Mitte stillschweigend, wer den Sozialstaat noch betreten darf – und wer auf der Rampe bleiben muss.