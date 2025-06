Krüppel gegen die Mitte: Nicht wie ein Hasenfuß in der Schlange stehen

Die AfD ist eine Partei in Deutschland, die sehr strenge Regeln für Ausländer will.

Behindertenbewegung in der Warteschlange?

Foto: Ralph Milewski

Villmar/Fladungen (kobinet)"Der ist doch irre, der Milewski!" dachte sich Stephan Laux als er den Kolumne nentwurf seines Mitstreiters durchlas!

„Der ist doch ein Inklusionsterrorist! Der soll sich nicht wundern, wenn er mal vom neuen Innenminister Dobrindt wegen ‚Gründung einer terroristischen Vereinigung‘ in ein Heim eingewiesen wird. Oder der Dobrindt irgendwann eine Maut für Rollstuhlfahrer auf deutschen Bürgersteigen einführt.

‚Krüppel gegen die Mitte‘? Geht’s noch?“

Ich hatte mich gerade erst in die Rolle des seelisch verkrüppelten Antifaschisten eingefunden. Noch kurz vor der Bundestagswahl mitten in der Fastnachtszeit habe ich an einer Demo gegen einen Infoabend der AFD in einem Nachbarort teilgenommen. Die „Omas gegen Rechts“ hatten „We shell overcome“ gesungen und eine Band der Lebenshilfe war aufgetreten.

Die AFD hatte sich trotzdem getroffen.

Eigentlich habe ich nichts dagegen, wenn Rechte sich irgendwo treffen. Dann weiß man wenigstens, wo sie sich gerade aufhalten und muss nicht befürchten, dass Sie einem plötzlich den Abend versauen.

Ich hätte sogar die Gelegenheit genutzt, um mal beim Treffen reinzuschauen. Mal sehen, wer da so hingeht. Der Beamte aus dem beeindruckenden Polizeiaufgebot hatte aber was dagegen. „Ich sähe gewaltbereit aus“, meinte er leicht schmunzelnd. Das habe ich mal als Kompliment aufgefasst.

Und überhaupt. Meine Idee, nachdem unsere Initiative „Inklusion im Dialog“ daran gescheitert war, dass einfach niemand, den wir zum Dialog eingeladen hatten, sei es die Lebenshilfe, Heilerziehungspflegeschulen oder das Fränkische Freilandmuseum Fladungen, mit uns reden wollte, war ja eine Initiative „Inklusion verkehrt“ zu gründen.

Einfach mal den Inklusionsspieß rumdrehen. Wenn die Gesellschaft die Menschen mit Behinderungen nicht reinlässt, dann inkludieren wir die Gesellschaft in die Behindertenbewegung. Auch Menschen ohne Behinderung dürfen behindertenpolitische Aktivist*innen sein.

Slogan: Mach mit und entdecke den behinderten Menschen in Dir. Ganz ohne Mitgliedsausweis (Schwerbehindertenausweis) und trotzdem monatlich kündbar. Auch Du findest Barrieren, wenn Du welche suchst. Wechsele die Perspektive. Sei einer von uns, damit wir die Mehrheit werden.