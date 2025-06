Hilfsmittelmesse „Überblick“ zeigt digitale Lösungen für mehr Teilhabe

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Über all das informiert unsere Messe."

Sie machen es schwer für Menschen mit Behinderung am Leben teil-zu-nehmen.

So können alle Menschen gleich behandelt werden.

Die Messe ist am Freitag, den 13. Juni.

Ein Hilfs-Mittel ist etwas, das dir hilft, wenn du etwas nicht so gut kannst.

Logo BSVH

Foto: BSVH

HAMBURG (kobinet) Wie moderne Hilfsmittel die Eigenständigkeit von blinden und sehbehinderten Menschen stärken, und das zu Hause, unterwegs und im Beruf, zeigt die Hilfsmittelmesse "Überblick", welche der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) am Freitag der kommenden Woche veranstaltet. Diese Messe findet am 13. Juni in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Louis-Braille-Center statt.

Rund 15 Ausstellende präsentieren neue Entwicklungen, zum Beispiel aus den Bereichen Bildschirmlesegeräte, Vergrößerungs- und Kamerasysteme sowie der barrierefreien Software. Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit, Geräte auszuprobieren, Fragen zu stellen und sich individuell beraten zu lassen.

„Elektronische und digitale Hilfsmittel sind entscheidend, wenn es um Eigenständigkeit, Inklusion und berufliche Perspektiven geht“, erklärt Heiko Kunert, Geschäftsführer des BSVH. „Gerade auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen sie blinden und sehbehinderten Menschen überhaupt erst eine gleichberechtigte Teilhabe. Deshalb ist es so wichtig, dass sie bekannt, finanzierbar und barrierefrei sind – und genau hierzu informiert unsere Messe.“

Neben der Ausstellung bietet die Messe Möglichkeiten zum Austausch mit anderen Betroffenen sowie mit den anwesenden Expertinnen und Experten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.