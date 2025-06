Sport Diversity-Check veröffentlicht

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Frankfurt (kobinet) "Euer Sportverein oder Sportverband will Vielfalt fördern, Barrieren abbauen und allen Menschen Teilhabe ermöglichen? Dann seid ihr hier genau richtig! Mit dem Diversity-Check findet ihr heraus, wo euer Verein oder Verband schon gut aufgestellt ist - und wo es noch Potenzial gibt. Ihr bekommt praxisnahe Tipps, Inspiration und konkrete Beispiele, wie ihr Vielfalt in eurem Vereinsalltag noch besser leben könnt. Egal ob in der Vorstandsarbeit, bei eurem Sportangebot oder beim nächsten Sommerfest: Oft bewirken schon kleine Veränderungen Großes." So heißt es auf der Internetseite des Deutschen Olympischen Sportbund mit dem Hinweis auf den neuen Sport-Diversity-Check, auf den Katja Lücke die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

„So funktioniert’s: Der Check umfasst vier Themenfelder mit jeweils 5-8 Fragen, bei denen Du Dich für ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ entscheiden musst. Im Anschluss an jedes Themenfeld erhaltet ihr eine Auswertung mit weiterführenden Informationen, Good-Practice-Beispielen aus Sportdeutschland und konkreten Umsetzungsideen“, heißt es weiter auf der Internetseite des Deutschen Olympischen Sportbund.

Link zur Presseinfo mit weiteren Infos

Link zu weiteren Infos und zum Sport-Diversity-Check