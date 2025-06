Lehrkräfte sind für Inklusion, sehen aber viele Hindernisse

Logo des Deutschlandfunk

Köln (kobinet) "Lehrkräfte wünschen sich Inklusion, sehen aber viele Hindernisse", so titelt der Deutschlandfunk einen Bericht über eine aktuelle Umfrage zur Inklusion unter Lehrkräften in Deutschland. "Obwohl eine Mehrzahl der Lehrkräfte in Deutschland Inklusion für wünschenswert hält, glaubt nur eine Minderheit, dass sie derzeit auch praktisch umsetzbar ist. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die von der Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung in Auftrag gegeben worden war", heißt es dazu im Deutschlandfunk-Bericht.

Dem Bericht zufolge unterstützen 62 Prozent der Lehrkräfte Inklusion an Schulen. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Allerdings halten laut VBE nur 28 Prozent der Befragten einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung auch praktisch für sinnvoll. Das ist ein Prozentpunkt mehr als bei der vorherigen Befragung 2020.

