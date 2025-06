Eingang zum Hotel am See in Rheinsber

Foto: H. Smikac

RHEINSBERG (kobinet) Die Bundesakademie für junges Musiktheater in Rheinsberg veranstaltet am Dienstag, dem 10. Juni 2025 eine kostenfreie Online-Fachtag zum Thema "Inklusive Praxis im jungen Musiktheater". Im Verlaufe dieses Fachtages werden Projekte und Produktionen vorgestellt, in denen der Weg für kommunikatives, spannendes und experimentieroffenes Musik/Theater für ALLE frei ist. Dazu gehören unter anderem die Produktionen "Zehn Meter in den Wilden Westen" des Hamburger Theaterkollektivs, "Meine Damen und Herren" und "Heimkehr der Vorfahren" der Bürger:innenBühnen des Theaters Magdeburg, die Konzert-Performance "Sisterhood/Brotherhood – a deconstructed fairy tale" aus Berlin, das #Theater11Bremen sowie "Formate mit Fokus" des Hildesheimer Theater für Niedersachsen.

Inklusion im Musiktheater bedeutet, Räume für Teilhabe, künstlerische Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Es geht um die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Um solche, die sichtbar als auch nicht-sichtbar sind, um neue ästhetische Ausdrucksformen und die aktive Beteiligung aller.

Diesem Anliegen widmet sich der Online-Fachtag „Inklusive Praxis im jungen Musik/Theater“, welche am 10. Juni 2025 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr stattfindet. Die Bundesakademie für junges Musiktheater (BAJMT) der Musikkultur Rheinsberg bietet dabei die Möglichkeit, eine Auswahl von wegweisenden Produktionen und multiperspektivischen Theaterkollektiven, ihre künstlerischen Auseinandersetzungen und Recherchen im „Musik/Theater“ kennenzulernen.

Alle Teilnehmenden sind im Anschluss der Präsentationen eingeladen, Fragen zu stellen, Erfahrungen auszutauschen und verbindende Netzwerke auszubauen. Eingeladen sind neben Expertinnen und Experten auch Künstlerinnen und Künstler sowie alle aus der Branche Interessierten, vor allem insbesondere junge Menschen, die in ihrem Alltag und Leben mehr „Musik/Theater“ aktiv erleben, musikalisch gestalten und künstlerisch entdecken möchten.

Die Teilnahme am Online-Fachtag ist kostenlos und die Veranstaltung wird simultan in Leichte Sprache übersetzt.

