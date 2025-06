Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter nimmt weiter zu

Logo der Bundesagentur für Arbeit

Foto: BA

Nürnberg (kobinet) Mit 184.015 schwerbehinderten Menschen, die im Mai 2025 in Deutschland arbeitslos gemeldet waren, ist diese Zahl momentan enorm hoch. Vor einem Jahr waren es noch 10.791 arbeitslose schwerbehinderte Menschen weniger. Dies geht aus den neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Dabei waren es im Mai 2025 108.743 schwerbehinderte Männer und 75.272 arbeitslos gemeldete Frauen, die statistisch erfasst sind. Die über 300.000 behinderte Menschen, die weit unter dem Mindestlohn für durchschnittlich ca. 226 Euro im Monat und ohne nennenswerte Vermittlungschance auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mit 0,35 Prozent jählich arbeiten, tauchen in dieser Statistik nicht auf.

Ein Blick in die Vorcoronazeit zeigt, wie gravierend der Anstieg der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen in den letzten sechs Jahren verlaufen ist. Damals waren 155.131 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet, also fast 30.000 weniger als heute. Ob es zur Priorität der neuen Bundesregierung gehört, konkret etwas gegen die steigende Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen und für die Inklusion behinderter Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, dafür gibt es derzeit noch keine Anzeichen. Vorschläge für Verbesserungen, die in der letzten Legislaturperiode von der Ampelregierung nicht umgesetzt wurden, müssten in den Ministeriumsschubladen aber vorliegen.