Massive Verunsicherung in Sachen Eingliederungshilfe in Sachsen-Anhalt

mdr

Foto: mdr

Bernburg (kobinet) "In Sachsen-Anhalt sollen die Leistungen für Menschen mit Behinderung reformiert werden. Der bisher geltende Rahmenvertrag wurde vom Land gekündigt. Seit Monaten laufen die Verhandlungen für einen neuen Vertrag, Träger und Betroffene befürchten massive Kürzungen. Auch in den Wohneinrichtungen der Lebenshilfe in Bernburg schaut man mit Sorge auf die Entwicklungen." So heißt es in einem aktuellen Bericht des mdr.

Link zum mdr-Bericht