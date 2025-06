Inklusive Hochschulen eröffnen Zugang zum Arbeitsmarkt

Bei einem dualen Studium lernt man an zwei Orten: An einer Hochschule und in einem Betrieb.

Ein Praktikum ist eine Zeit, in der man in einem Betrieb arbeitet, um zu lernen.

Die Fach-Tagung ist am 11. September in Kassel.

Berlin (kobinet) Die Vertragsstaaten der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung und schließlich zum allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Wie Hochschulen, Rehabilitationsträger und Integrationsämter diesem Anspruch gerecht werden können, das soll im Zentrum einer interdisziplinären Fachtagung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und der Universität Kassel stehen, welche am 11. September in Kassel stattfinden wird.

Die Übergänge zwischen Schule und Hochschule, Hochschule und Arbeitsmarkt sowie Praxisphasen im Studium und duales Studieren sind für Menschen mit Behinderungen oftmals mit Herausforderungen verbunden. Die interdisziplinäre Fachtagung der DVfR und der Universität Kassel will bei dieser Tagung die Bedeutung von Hochschulbildung für den offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und die Schnittstellen von Arbeitsmarkt und Hochschulbildung für Menschen mit Behinderungen in den Blick nehmen. Sie beleuchtet dann, welche Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe für Menschen mit Behinderungen beim Zugang zum Studium, im Studium und beim Übergang auf den Arbeitsmarkt bestehen. Dabei wird auch thematisiert, dass praktische Studienanteile, Hilfskraft- und Nebentätigkeiten während des Studiums sowie duale Studiengänge an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Tagung mit den rechtlichen Instrumenten der Hochschulen, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter, um Studierende mit Behinderungen zu unterstützen. Es wird diskutiert, wie diese Instrumente angewendet und verbessert werden können. Die Tagung soll dazu beitragen, mehr Inklusion und Diversität in Hochschulen und auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Weitere Informationen, das Programm und eine Anmeldemöglichkeit sind auf dieser Internetseite nachzulesen.