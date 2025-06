Andreas Braun, Lehrer und Ex-Feuerwehrmann: Hoffnungsvoller Retter im Rollstuhl

Diese Menschen sind oft in Not.

Andreas Braun steigt mit Rollstuhl aus dem Auto aus

Foto: SWR Stefanie Meinecke

Stuttgart (kobinet) "Andreas Braun, Lehrer und Ex-Feuerwehrmann. Der hoffnungsvolle Retter im Rollstuhl. So lautet der Titel der renommierten Radiosendung SWR1 Leute, die am 4. Juni 2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr live in SWR1 Baden-Württemberg gesendet und danach auch im Internet oder als Podcast angehört werden kann. "Bei einem Feuerwehreinsatz stürzt Andreas Braun als Retter sieben Meter in die Tiefe. Damals im Jahr 2005 ist er 24 Jahre alt und sitzt plötzlich im Rollstuhl. Der Neustettener (Kreis Tübingen) denkt nicht ans Aufgeben und möchte weiter Menschen helfen und unterstützen. Inzwischen ist er Gymnasiallehrer für Mathematik und Geschichte in Rottenburg", heißt es in der Ankündigung der Sendung.

Und weiter heißt es zu der von Jens Wolters moderierten Sendung: „Nach seinem eigenen schweren Unfall hat Andreas Braun festgestellt, dass es andere gibt, die viel schlechter dran sind. Ihnen möchte er mit seiner eigenen Stiftung helfen. Besonders denkt er an die, die wegen einer Behinderung oder Krankheit in Not geraten sind. Er wolle den Leuten helfen, zurück ins Leben zu kommen, sagt Braun. In seiner Heimatgemeinde Neustetten sitzt Andreas Braun im Gemeinderat. Außerdem ist er stellvertretender Bürgermeister. Er ist ein Mutmacher dafür, wie das Leben nach herben Rückschlägen weitergehen kann.“

Link zu weiteren Infos zur Sendung mit Andreas Braun