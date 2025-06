Inklusiver Spielplatz bei Mainz 05

Aktion Mensch Logo 283x133

Foto: Aktion Mensch

Mainz (kobinet) Die Aktion "Stück zum Glück" hat ein weiteres Bauprojekt umgesetzt. Hinter der Initiative stehen die Partner Procter & Gamble, REWE und die Aktion Mensch. Gemeinsam setzen diese sich für mehr Inklusion ein und bauen seit 2018 deutschlandweit inklusive Spielplätze, auf denen Kinder mit und ohne Behinderung spielen können. Am 10. Juni 2025 eröffnen diese zusammen mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 einen inklusiven Spielplatz in direkter Nähe zum Mainzer Fußballstadion. Darauf hat die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter aufmerksam gemacht.

„Fast 80 Prozent der Spielplätze in Deutschland weisen keine Merkmale auf, die ein gemeinsames Spielen von Kindern mit und ohne Behinderung erlauben. Besonders dramatisch äußert sich die Situation bei der Beschaffenheit der Böden. Gerade einmal ein Prozent der Spielplätze verfügt über befahrbare Zuwege, die zu allen Geräten führen und sogar weniger als ein Prozent über Leitsysteme oder andere taktile Hilfen. Das zeigt eine Studie der Aktion Mensch, die in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS) der Deutschen Sporthochschule Köln entstanden ist. Wenn beispielsweise Kindergeburtstage auf einem Spielplatz gefeiert werden, ist das für viele Kinder sehr traurig. Denn wer wie Metin im Rollstuhl sitzt, kann dann oft nicht dabei sein“, heißt es in der Ankündigung der Eröffnung des neuen Spielplatzes in Mainz.

Link zu weiteren Infos