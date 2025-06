IGEL-Monatsrückblick: Was der Mai der Behindertenbewegung wirklich gebracht hat

IGEL-Monatsrückblick

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Widerstand, Wandel, Würde: Was der Mai der Behindertenbewegung wirklich gebracht hat." So hat der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Mai 2025 getitelt. "Was war im Mai 2025 los in Sachen Inklusion, Teilhabe und Behindertenpolitik? In dieser Rückblick-Folge analysieren Sascha Lang – euer Inklusator – und Ottmar Miles-Paul - Redakteur der kobinet-Nachrichten - die spannendsten Entwicklungen, wichtigsten Aktionen und politischen Bewegungen rund um das Thema gelebte Inklusion. Mit dabei: viel Lob, klare Kritik, und ehrliche Emotionen", heißt es in der Ankündigung des Podcast.

„Was war im Mai 2025 los in Sachen Inklusion, Teilhabe und Behindertenpolitik? In dieser Rückblick-Folge analysieren Sascha Lang – euer Inklusator – und Ottmar Miles-Paul – Redakteur der kobinet-Nachrichten – die spannendsten Entwicklungen, wichtigsten Aktionen und politischen Bewegungen rund um das Thema gelebte Inklusion. Mit dabei: viel Lob, klare Kritik, und ehrliche Emotionen. Stillstand oder Aufbruch? Warum gibt es noch immer keinen neuen Bundesbehindertenbeauftragte*n? Wer macht was in den neuen Fraktionen? Ein Blick auf alte und neue Gesichter. Die Mainzer Erklärung: Ein starkes Signal der Landesbehindertenbeauftragten für mehr Partizipation. Protest im Tiefgang: Über 600 Aktionen zum Protesttag für die Gleichstellung behinderter Menschen – aber reicht das? Berlin, Lüneburg, Wien: Wo wurde gefeiert, wo wurde demonstriert – und was hat dies wirklich bewegt? Diskussion über die Rolle der Wohlfahrtsverbände und Selbstvertretung. Empowerment konkret: Die Mitmachtagung in Kassel bringt Alt und Jung der Behindertenbewegung zusammen – und sorgt für frischen Wind.

