Kinheim (kobinet) Diesen Text hat uns (kobinet) Oliver Gruber zugesandt. Über sich schreibt er uns: "Oliver Gruber (Jg. 1983) ist ausgebildeter Industriekaufmann mit handwerklicher Vergangenheit und vielfältigen beruflichen Stationen, die ihm ein breites, lebensnahes Gesamtbild vermittelt haben. Heute schreibt er - nicht nur, weil es ihn drängt, sondern weil es ihn rettet. Seine Texte entstehen dort, wo gesellschaftlicher Druck auf individuelles Erleben trifft - und Ideen geboren werden, die anecken dürfen, ja sollen. " Die gewählte Form und Zeichensetzung sind Teil des inhaltlichen Ausdrucks dieses Essays. Sie spiegeln den inneren Rhythmus neurodivergenten Denkens wider und sind somit selbst Teil der Aussage. Dieses Essay darf kopiert und weitergegeben werden. Änderungen sind nur mit Zustimmung des Autors erlaubt. Der Name des Autors muss angegeben werden.

Eine epigenetisch-humanistische Perspektive

Ein persönlicher Essay von Oliver Gruber, basierend auf einer eigenen Deutung von ADHS als evolutionäres Phänomen.

Einleitung

In der gängigen medizinischen Sichtweise wird ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) meist als neurobiologische Funktionsstörung verstanden – bedingt durch genetische und umweltbedingte Faktoren. Doch dieser defizitorientierte Zugang lässt zentrale Fragen offen:

Was, wenn ADHS nicht bloß ein ,,Fehler“ im System ist, sondern ein bewusster evolutionärer Impuls?

Was, wenn ADHS nicht gegen die Natur arbeitet – sondern für sie?

lch möchte hier eine alternative Perspektive anbieten, die ADHS nicht als Störung, sondern als sinnvolle neurobiologische Antwort auf die tief sitzenden Erfahrungen kollektiven

menschlichen Leids betrachtet – weitergegeben über Generationen, gespeichert in unseren Genen, sichtbar in unserer Gesellschaft.

1. Epigenetik

Wenn Erfahrungen die Gene formen

Die Epigenetik hat gezeigt: Traurnatische Erlebnisse. toxischer Stress oder Missbrauch verändern nicht die Gene selbst, aber die Art, wie sie abgelesen werden. Diese sogenannten

epigenetischen Marker können über Generationen weitergegeben werden. Studien an Holocaust-Überlebenden, hungernden Müttern (Dutch Hunger Winter) oder traumatisierten Versuchstieren zeigen: Das Erlebte lebt biologisch weiter.

Das individuelle Leid wird zum kollektiven biologischen Erbe.

Wenn wir die letzten Jahrhunderte betrachten – Kriege, Unterdrückung, Entfremdung, Leistungsdruck, Verlust von Naturbezug und Gemeinschaft – dann ist es nicht abwegig, in ADHS eine biologische Reaktion auf eben diese kollektive Entgleisung zu sehen.

2. ADHS als evolutionärer Impuls

Verschiedene Theorien betrachten ADHS als evolutionär sinnvoll: In Jäger- und Sammler-Gesellschaften war Spontaneität, hohe Reaktionsgeschwindigkeit, Reizoffenheit und Bewegungsdrang überlebenswichtig.

Der mit ADHS assoziierte DRD4-7R-Gentyp tritt gehäuft bei nomadischen Völkern auf.

ADHS ist nicht primär pathologisch – sondern kontextabhängig dysfunktional, besonders in monotonen, reglementierten Umfeldern.

ADHS könnte also keine Störung sein – sondern eine evolutionäre Spezialisierung.

3. ADHS als Spiegel gesellschaftlicher Fehlentwicklung

ADHS-Betroffene reagieren besonders sensibel auf Unauthentizität, Ungerechtigkeit, Zwang, Monotonie und emotionale Bedeutungslosigkeit. Ihre Systeme ,,verweigern“ sich

innerlich allem, was sinnentleert, autoritär oder fremdbestimmt ist. Diese besondere Form von Intuition, Unruhe und „innerem Widerstand“ lässt sich interpretieren als eine Art biologisches Frühwarnsystem, das dem Individuum (und vielleicht auch der Gesellschaft) signalisiert – Hier stimmt etwas nicht.

ADHSler sind nicht „unfähig sich anzupassen“ – sie sind nicht dafür gemacht, sich einem entgleisten System unterzuordnen.

4. Das Genom als Bewusstseinsträger

Was, wenn das Genom nicht nur passiver Datenträger ist – sondern ein aktiver Teilnehmer am evolutionären Lernen?

Wenn kollektives Leid über epigenetische Marker in Generationen weiterlebt, ist es möglich. dass das ,,Genombewusstsein“ evolutionär gegensteuert. Es bringt dann

neurobiologische Varianten hervor, die auf neue Weise fühlen, denken und handeln – um die Erfahrungen der Vergangenheit nicht zu wiederholen.

ADHS als evolutionärer Impuls zum Schutz vor Wiederholung alter Fehler.

Ein neurodiverses Korrektiv – geboren aus der Notwendigkeit zur Veränderung.

Schlussgedanke

Vielleicht sind Menschen mit ADHS keine fehlerhaften Versionen der Menschheit – sondern frühe Vertreter eines neuen evolutionären Bewusstseins. Einer Art von Mensch, deren

Nervensystem nicht länger in der Lage ist, sich ohne inneren Widerstand in Systeme einzufügen, die auf Konkurrenz, Druck, Unwahrheit oder Selbstverleugnung beruhen.

Wenn das stimmt, dann sind ADHS-Betroffene keine Randerscheinung, sondern Wegweiser. Keine Störung – sondern Botschaft

„ADHS ist die neurobiologische Antwort auf die Fehltritte der Gesellschaft.“