Vereinte Nationen rufen zum Tag der assistierenden Technologie auf

UN -Signet

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

BERLIN (kobinet) Das Büro der Vereinten Nationen für Projektdienste (UNOPS = United Nations Office for Project Services) ruft dazu auf, am 4. Juni dieses Jahres den World Day for Assistive Technology, den Welttag für assistierende Technologie, zu begehen. Das Büro lädt Nutzerinnen und Nutzer, die assistierende Technologie nutzen dazu ein, ein Foto oder ein kurzes Video mit anderen zu teilen, welche ebenfalls Produkte der assistierenden Technologie nutzen und so zu zeigen, wie assistierende Produkte ihnen helfen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und das zu tun was ihnen gefällt.

Der Welttag der assistierenden Technologien (AT) hat nach der Veröffentlichung des Büros das Ziel:

In allen Lebensbereichen, wie der Gesundheit, der Bildung, dem Sozialschutz sowie der Entwicklung und der Privatwirtschaft, alle Verantwortlichen und Beteiligten dazu zu bewegen, die Bedeutung assistierender Technologien deutlicher hervorzuheben und so einen verbesserten Zugang zu fordern.

Initiativen auf diesem Gebiet, die den Zugang zu assistierenden Technologien verbessern als inspirierende Beispiele dafür weltweit zu würdigen, was möglich ist, wenn wir uns alle für Inklusion einsetzen.

Den Nutzerinnen und Nutzern assistierender Technologie mehr Gehör zu verschaffen, die sowohl die transformativen Vorteile als auch die anhaltenden Barrieren beim Zugang zu den benötigten assistierenden Technologien erleben. Dazu gehören ältere Erwachsene, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen und andere Menschen mit funktionellen Einschränkungen.

Weitere Einzelheiten zu diesem Welttag der assistierenden Technologien sind im Internet unter diesem Link (in englischer Sprache) nachzulesen.