Selbstvertretung ohne Systemkritik? Warum das taz-Interview mit Kerstin Scheinert mehr verschleiert als aufklärt

Was als Gespräch über Teilhabe und Selbstbestimmung beginnt, endet in einem affirmativen Porträt – ohne kritische Rückfragen, ohne strukturelle Einordnung, ohne die Stimme derer, die tatsächlich feststecken. Der Beitrag steht exemplarisch für ein größeres Problem: Selbstvertretung wird zunehmend als Alibi für Systemerhalt missbraucht – und Medien versäumen es, diesen Mechanismus aufzudecken.

1. Vom Einzelfall zur Legitimation: Die Biografie als Schutzschild

Scheinert schildert, wie sie nach einem Schädel-Hirn-Trauma durch die Werkstatt „neu anfangen“ konnte. Diese persönliche Erfahrung sei ihr unbenommen. Doch sie wird im Interview nicht als Einzelfall reflektiert, sondern zur stillschweigenden Legitimation des gesamten Werkstattsystems umgedeutet. Ihre eigene Zufriedenheit dient als vermeintlicher Beweis für Teilhabe, Förderung und Freiwilligkeit in der Werkstatt.

Dabei wissen wir aus Studien, Umfragen und Praxis: Die Mehrheit der Werkstattbeschäftigten ist nicht freiwillig dort, sondern mangels echter Alternativen, weil Unterstützungsmodelle wie das Budget für Arbeit oder die Unterstützte Beschäftigung in der Praxis kaum zugänglich sind. Auch wird nicht danach gefragt, ob Scheinert überhaupt repräsentativ für andere Werkstattbeschäftigte sprechen kann – oder nur für jene, die sich ins System integriert haben.

2. Die große Leerstelle: Keine Fragen zu Alternativen

Das Interview vermeidet fast peinlich genau jede Frage nach Alternativen zur Werkstatt:

Keine Frage zur geringen Inanspruchnahme des Budgets für Arbeit (2022: bundesweit ca. 1.700 Personen).

Keine Frage zur Unterstützten Beschäftigung, die mit nur rund 910 aktiven Teilnehmenden bundesweit (2022) faktisch irrelevant bleibt.

Keine Frage zu Beratungsqualität, Zugangshürden, systematischer Intransparenz oder gar zu Exit-Optionen aus der Werkstatt.

Es entsteht der Eindruck, als gäbe es diese Modelle zwar theoretisch, aber praktisch keine Nachfrage. Das ist falsch – und gefährlich. Denn der Wunsch nach Wechsel ist nachweislich hoch: Studien zeigen, dass etwa ein Drittel der Werkstattbeschäftigten wechseln möchte, aber keine Aussicht sieht. Diese Menschen kommen im Interview nicht zu Wort.

3. Macht, Geld und Schweigen: Warum Werkstätten Alternativen blockieren

Ein Tabu, das das Interview unkritisch akzeptiert: Das ökonomische Eigeninteresse der Werkstätten.

Werkstätten werden nach Köpfen finanziert und sind wirtschaftlich auf produktive Beschäftigte angewiesen. Diese erledigen oftmals Aufträge für externe Unternehmen – zu Löhnen unter 2 Euro pro Stunde. Verlassen diese Beschäftigten die Werkstatt (etwa über das Budget für Arbeit), verliert die Einrichtung nicht nur Einnahmen, sondern auch Produktivität.

Es liegt also im institutionellen Interesse der Werkstätten, ihre „leistungsfähigsten“ Beschäftigten zu halten – nicht sie zu fördern oder gar in den ersten Arbeitsmarkt zu entlassen.

Dass dieses zentrale Spannungsverhältnis nicht einmal angedeutet wird, macht das Interview zum Symptom eines größeren Problems: Selbstvertretung innerhalb von Systemen, die reale Teilhabe verhindern, wird zum Feigenblatt.

4. Selbstvertretung oder Systemverteidigung?

Scheinert ist Vorsitzende einer Landesarbeitsgemeinschaft von Werkstatträten. Doch niemand fragt:

Wie kam sie in diese Position?

Wie unabhängig sind Werkstatträte wirklich?

Wie werden sie gewählt, geschult, unterstützt – und von wem?

Wie hoch ist ihr Einfluss?

In der Realität stehen Werkstatträte unter direkter struktureller Abhängigkeit von der Einrichtung, die sie „vertreten“. Die rechtliche Mitbestimmung ist schwach, die Autonomie oft illusorisch. Scheinert spricht im Interview wie eine Pressesprecherin der Werkstatt, nicht wie eine Interessenvertreterin. Ihre Botschaften:

„Niemand wird gezwungen.“

„Werkstätten geben Halt.“

„Das ist auch richtige Arbeit.“

Diese Aussagen entpolitisieren und romantisieren eine Realität, die für viele aus Ausgrenzung, Unterforderung, Abhängigkeit und Perspektivlosigkeit besteht. Von Rechten, Ansprüchen oder kollektiver Organisierung ist keine Rede.

5. Die Schutzraum-Rhetorik als systemische Konstante – von der Frühförderung bis zur Werkstatt

Die Rede von „Schutzräumen“ ist nicht nur im Kontext von Werkstätten ein beliebtes Argument, um bestehende Sondersysteme zu legitimieren. Dieselbe Logik findet sich auch in Frühförderstellen, Förderschulen und Sonderklassen. Sie alle teilen ein strukturelles Prinzip: Sie begründen Aussonderung mit Fürsorge – und machen sie dadurch gesellschaftlich anschlussfähig.

Frühförderung: Früh separiert, früh ausgeschlossen

Frühförderstellen werden gern als Orte beschrieben, an denen Kinder mit „besonderem Förderbedarf“ individuell und ohne Druck unterstützt werden. Doch in der Praxis führen sie oft zu einer frühzeitigen Weichenstellung in Richtung Sondersysteme. Eltern werden – meist ohne Alternative – in eine Struktur gedrängt, in der die Inklusion nicht vorbereitet, sondern umgangen wird. Der Übergang in inklusive Kindergärten oder Schulen ist selten nahtlos, oft gar nicht vorgesehen.

Förderschulen: Der verpackte Ausschluss

Auch im Schulbereich wird Exklusion mit dem Begriff „Förderung“ bemäntelt. Die Realität:

Kinder in Förderschulen machen seltener Schulabschlüsse,

haben deutlich schlechtere Berufschancen,

und werden sozial von Anfang an separiert.

In der öffentlichen Kommunikation jedoch dominiert das Bild vom „schützenden Lernumfeld“. Dass dies faktisch ein Ort der Entmündigung und Abkopplung ist, wird verschwiegen oder als unvermeidbar dargestellt.

Werkstätten: Endstation Schutzlogik

Diese Erzählung kulminiert in den Werkstätten: Als „sicherer Ort“ für „leistungsunfähige Menschen“ werden sie verklärt. Dabei ist längst belegt, dass das System Werkstatt dauerhafte Exklusion erzeugt, statt Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt zu fördern. Auch hier wird der Begriff Schutz benutzt, um von einem grundlegenden Versagen der Regelstrukturen abzulenken – und um die Beibehaltung eines Systems zu rechtfertigen, das für viele ein Endlager ist.

Die Funktion der Schutzrhetorik

Was all diese Sondersysteme gemeinsam haben:

Sie verlagern die Verantwortung vom Allgemeinsystem auf das „Besondere“.

Sie produzieren Abhängigkeiten, Ressourcenkonkurrenz und begrenzte Optionen.

Und sie ermöglichen es, Inklusion rhetorisch zu behaupten – ohne sie strukturell umzusetzen.

Die Schutzraum-Rhetorik ist daher kein Ausdruck von Menschlichkeit – sie ist ein Ausdruck von struktureller Hilflosigkeit und Beharrungskraft eines Systems, das sich nicht verändern will.

6. Journalistische Verantwortungslosigkeit: Was die taz versäumt hat

Die taz hätte hier eine Chance gehabt. Stattdessen entscheidet sich die Redaktion für:

einen personenzentrierten Zugang ohne Kontextualisierung,

empathisches Nachfragen statt analytischem Gegenhalten,

und eine unhinterfragte Erzählung, in der individuelle Zufriedenheit systemische Gerechtigkeit ersetzt.

Die große Leerstelle ist nicht nur die Werkstattkritik – sondern die Unfähigkeit, Strukturen als solche überhaupt zu erkennen.

Wenn die taz aufhört, soziale Systeme zu analysieren, und stattdessen Einzelfallgeschichten als Wahrheit präsentiert, wird sie zur Erfüllungsgehilfin des Status quo – gerade in einem Bereich, der dringend neue Impulse, Stimmen und Radikalität braucht.

Fazit: Wer spricht – und wer wird zum Schweigen gebracht?

Das Interview mit Kerstin Scheinert zeigt, wie Selbstvertretung ohne Systemkritik funktioniert: Als individuelle Erfolgsgeschichte, losgelöst von realer Macht, ohne Bezug zu den strukturellen Missständen. Und die taz? Leistet journalistische Beihilfe zur Erzählung vom „guten Leben“ in der Werkstatt – während Alternativen ignoriert, Probleme relativiert und Interessenkonflikte verschwiegen werden.

Wer über Werkstätten spricht, muss über Macht, Geld und Abhängigkeit sprechen.

Wer über Selbstvertretung spricht, muss auch die Frage stellen: Wessen Interessen werden vertreten – und wessen nicht?

Ein Interview, das diesen Fragen ausweicht, ist kein Beitrag zur Debatte, sondern ein Rückschritt in ein System, das sich mit sich selbst genügt – und genau deshalb kritisiert werden muss.