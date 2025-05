Bruno Janßen auf Platz 4 der Wahlliste der Grünen für den Stadtrat in Kleve

Bruno Janßen

Foto: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Kleve

Kleve (kobinet) Bruno Janßen setzt sich in Kleve seit Jahren intensiv für Inklusion ein. Der Lehrer, der einen Rollstuhl nutzt, hat gute Chancen auch weiterhin im Klever Stadtrat die Stimme für Inklusion und die Teilhabe behinderter Menschen erheben zu können. "Auf Listenplatz vier geht der 63 Jahre alte Gymnasiallehrer Bruno Janßen ins Rennen. Er ist seit einem Verkehrsunfall im Alter von 17 Jahren querschnittsgelähmt und daher im Rollstuhl unterwegs. 'Inklusion und Barrierefreiheit ist in allen Bereichen ein wichtiges Thema. Hier liegt in Kleve noch vieles im Argen. Speziell in der Förderung des barrierefreien Tourismus sehe ich noch ein großes Entwicklungspotenzial', sagt Janßen." So heißt es in einem Bericht der Rheinischen Post über die Aufstellungsversammlung für die Liste der Grünen für die Kommunalwahl am 14. September 2025 in Kleve.

Es bleibt zu hoffen, dass es weitere behinderte Menschen auf gute Listenplätze für die nordrhein-westfälische Kommunalwahl am 14. September 2025 schaffen. Denn die Stimme behinderter Menschen ist gerade vor Ort wichtig, denn hier werden viele Entscheidungen getroffen, die ganz konkreten Einfluss auf die Teilhabe behinderter Menschen haben und inwieweit Inklusion gelebt und vorangebracht wird.

Link zum Bericht der Rheinischen Post über die Listenwahl der Grünen in Kleve