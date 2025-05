LWV Hessen beschäftigt mehr als 15 Prozent schwerbehinderte Menschen

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Verwaltung sind die Menschen, die in Büros für die Stadt oder den Staat arbeiten.

Das funktioniert in unserer Verwaltung seit vielen Jahren sehr gut.

Der Landes-Wohlfahrts-Verband Hessen hat Büros in verschiedenen Städten.

Niklas Skotarek, einer von 247 schwerbehinderten Menschen, die beim LWV Hessen arbeiten.

Foto: Pamela De Filippo

KASSEL / WIESBADEN / DARMSTADT (kobinet) Beim Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen, der auch Regionalverwaltungen in Wiesbaden und Darmstadt hat, beträgt die Beschäftigungsquote von Menschen mit Schwerbehinderung 15,5 Prozent und spricht somit für sich: Statt der gesetzlich vorgeschriebenen 82 Pflichtarbeitsplätze beschäftigte der LWV im vergangenen Jahr 247 schwerbehinderte und diesen gleichgestellten behinderte Menschen. Das sind 165 Arbeitsplätze mehr als gesetzlich vorgeschrieben.

„Arbeit ist ein wesentlicher Faktor für Teilhabe“, so LWV-Landesdirektorin Susanne Simmler. „Menschen mit Schwerbehinderung haben bei uns Jobs gefunden und wir empfinden sie in unserer Belegschaft als sehr große Bereicherung. Es ist toll zu sehen, wie das in unserer Verwaltung seit vielen Jahren passt und sich weiterentwickelt.“

Der Kommunalverband möchte auch andere Unternehmen und Arbeitgeber ermutigen, Menschen mit Schwerbehinderung anzustellen: „Wir dürfen nie nachlassen in dem Bemühen, schwerbehinderten Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung anzubieten und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Als LWV und als Integrationsamt sind wir die richtigen Ansprechpartner rund um die Arbeitswelt, denn wir stehen in regelmäßigem Austausch mit allen Beteiligten“, bekräftigt Landesdirektorin Simmler. „Gemeinsam, vielfältig wie wir sind, können wir die Herausforderungen der Zukunft am besten meistern – auch auf einem Arbeitsmarkt, der von Fachkräftemangel gekennzeichnet ist.“