Informationen zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen in Leichter Sprache

Am 14. September 2025 sind in Nord-Rhein-West-Falen Kommunal-Wahlen.

Titelseite der Broschüre zur Kommunalwahl in NRW in Leichter Sprache

Foto: Landeszentrale für politische Bildung NRW

Köln (kobinet) Am 14. September 2025 finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Zu diesem Anlass hat die Landeszentrale für politische Bildung NRW die Broschüre "Wahlen schnell erklärt! Ihre Stimme zählt!" herausgegeben. Sie informiert in Leichter Sprache über die Kommunalwahl. Von Fragen wie "Was heißt Kommunal-Wahl?", "Wer sind der Bürgermeister und die Landrätin?", "Wer darf wählen?" bis hin zur Bedeutung von Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlen oder Stimmauszählungen erklärt die Broschüre verständlich das Thema Wahlen. Menschen mit Lernschwierigkeiten erfahren, wie Wahlen funktionieren und welche Bedeutung Wahlen haben. Darauf hat der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in seinem Newsletter hingewiesen.

