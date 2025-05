Aktionswoche Denk-mal an MS gestartet

DMSG-Hessen Aktion mit rotem Schal am Brunnen

Foto: DMSG

Frankfurt (kobinet) Zum 45. Jubiläum heißt es beim Landesverband Hessen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG Hessen) "Denk-mal an MS" Reloaded! Mit ihrer bereits im letzten Jahr durchgeführten Aktionswoche möchte der Landesverband rund um den Welt-MS-Tag am 30. Mai wieder hessenweit auf die Krankheit Multiple Sklerose aufmerksam machen und schmückt dafür 2025 wieder bekannte und geschätzte hessische Denkmäler mit orangenen Schals. Neu ist der besondere Fokus auf das Thema Mobilität als Schlüssel für aktive Teilhabe in der Gesellschaft. Aus "Denk-mal an MS" wird so auch "Denk-mal an MobilSein". In diesem Rahmen hat die DMSG Hessen ihre Mitglieder dazu aufgerufen, während der Aktionswoche und darüber hinaus eigene "Denk-mal an MS"-Touren zu unternehmen und wird die Routen samt Hinweisen zur Barrierefreiheit veröffentlichen. Der offizielle Auftakt von "Denk-mal an MS" fand am 27. Mai in Frankfurt am Main statt und der erste orangene Schal liegt nun um den Gerechtigkeitsbrunnen vor dem Frankfurter Römer.

Den Part des Schmückens übernahm auch in diesem Jahr Ex-Fußballprofi und Fußballtrainer Alex Meier. Schirmherr der Aktionswoche ist Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef.

