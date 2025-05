Tag der Leichten Sprache am 28. Mai – gemeinsam für mehr Sichtbarkeit

Logo: Halt! bitte leichte Sprache

Foto: Mensch zuerst

Hamburg (kobinet) Sprache bestimmt unser Leben. Durch sie können wir Macht ausüben, ausgeschlossen werden oder mitgestalten. Das Ziel ist: Alle Menschen sollen sich gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Prozessen beteiligen können. Demokratie ist nicht nur für Menschen, die gut lesen können. Demokratie ist für alle Menschen. Dafür braucht es Leichte Sprache. Aber auch für die Teilhabe in Kultur, Arbeit, Freizeit und Schule. Am 28. Mai ist der Tag der Leichten Sprache, an dem auf die Notwendigkeit für Leichte Sprache hingewiesen wird. Darauf hat Anja Teufel aus Hamburg hingewiesen, die Schulungen, Übersetzungen und Projektbegleitungen zur Leichten Sprache anbietet und den kobinet-nachrichten folgende Infos geschickt hat:

Aktionen zum Tag der Leichten Sprache

Zum Tag der Leichten Sprache planen viele Menschen verschiedene Aktionen, zum Beispiel: einen kleinen Film, ein Quiz, Postkarten oder die Vorstellung eines Erinnerungswegs in Leichter Sprache. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist herzlich eingeladen in die Online-Vorlese-Stunde in Einfacher Sprache am Montag, 26. Mai 2025 von 18.30 – 19.30 Uhr. Dort werden die verschiedenen Aktionen in inklusiver Runde und verständlicher Sprache vorgestellt und diskutiert. Kommen Sie gern vorbei!

Anmeldung bei der Organisatorin Inga Schiffler unter: https://www.inga-schiffler.net/vorlesestunde/

Wem nutzt Leichte Sprache?

Laut PIAAC-Studie der OECD von 2023 versteht etwa jede*r fünfte Erwachsene höchstens kurze Texte zu vertrauten Themen. Nur etwa die Hälfte der Erwachsenen kann komplexe oder lange Texte gut verstehen. Das heißt: Leichte Sprache hat das Potenzial, vielen Menschen zu nutzen. Zum Beispiel: Menschen mit Lernschwierigkeiten, Demenz oder Schlaganfall, Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, aber auch Menschen, die gestresst, müde oder krank sind oder einfach schnelle und gut strukturierte Infos brauchen.

Was ist Leichte Sprache?

Leichte Sprache ist eine stark vereinfachte Form der deutschen Sprache, die unterschiedlichen Empfehlungen folgt, meist mit Bildern und barrierefreiem Layout gestaltet wird, und üblicherweise von mindestens zwei Prüfer*innen mit Lernschwierigkeiten auf Verständlichkeit getestet wird. Mehr dazu zum Beispiel in der LeiSA-Studie (2018) „Leichte Sprache im Arbeitsleben“ oder bei

Tipps und Tricks zum Thema „Sprache vereinfachen“ von Diversity Arts Culture.

Mehr Infos & Kontakt

Informationen & Aktionen rund um den Tag der Leichten Sprache haupt- und ehrenamtlich organisiert von: Lilja Häfele, Jona Neugebauer, Ruben Rhensius, Inga Schiffler, Rebecca Schulz, Anja Teufel, Dorothea Traupe gibt’s per E-Mail an: [email protected]

Inspirationen zum Selber-(Mit-)Machen gibt es in der LinkedIn-Gruppe „Tag der Leichten Sprache“.