Erweiterung der Schriftenreihe der Gedenkstätte Hadamar

Kassel / Hadamar / Mammolshain (kobinet) Das Buch zum Forschungsprojekt über unethische Medikamentenversuche in der Landeskinderheilstätte Mammolshöhe ist jetzt in der Schriftenreihe der Gedenkstätte Hadamar, einer Einrichtung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) Hessen, erschienen. Der Forschungsbericht belegt, dass im Rahmen der von Professor Dr. Werner Catel durchgeführten Medikamentenversuche mindestens vier Kinder verstarben. Catel leitete die Heilstätte in Mammolshain im Taunus von 1947-1954. Die Publikation ordnet die damaligen Geschehnisse und insbesondere die Rolle Catels, eines Verantwortlichen der nationalsozialistischen "Kindereuthanasie", in den größeren historischen Zusammenhang ein und benennt auch die Netzwerke, die Catel schützten. Darauf hat der Landeswohlfahrtsverband Hessen hingewiesen.

Entsprechend gehe die vorliegende Studie über den Einzelfall hinaus. Sie lege insgesamt offen, wie Medizinalbürokratie und Fachkollegen Verstöße gegen Recht und Ethik deckten und wie, so die Autoren, „sich die ausbleibende kritische Auseinandersetzung der Medizin mit der eigenen Rolle im nationalsozialistischen Staat nach 1945 auswirken konnte.“ Die beiden renommierten Autoren, Professor Dr. Hans Walter Schmuhl und Dr. Karsten Wilke, hatten bereits das Forschungsprojekt erarbeitet, das der LWV Hessen beim Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Gießen unter Leitung von Professor Dr. Volker Roelcke in Auftrag gegeben hatten. Auslöser war 2019 die Medienberichterstattung über Medikamentenversuche in den 1950er Jahren in der Kinderheilstätte, einer Einrichtung zur damals notwendigen Tuberkulose-Fürsorge, die der LWV Hessen mit seiner Gründung 1953 vom Bezirksverband Wiesbaden übernommen hatte. „Die Studie stellt“, so Prof. Dr. Jan Erik Schulte, Leiter der Gedenkstätte Hadamar, „eine wichtige Ergänzung der bisherigen Forschung zur Kontinuität eines Denkens in der Medizin und ihren Institutionen dar, welches Menschen über ihren vermeintlichen biologischen Wert definiert.“ Der LWV Hessen und das Hessische Ministerium für Soziales und Integration haben das Forschungsprojekt gemeinsam finanziert.

Hans Walter Schmuhl/Karsten Wilke: Die Landeskinderheilstätte Mammolshöhe und ihr Direktor Werner Catel. Fürsorge, Therapie und unethische Forschung 1927-1954

Verlag Brill/Schöningh, Paderborn 2025 (56 €)

(Schriftenreihe der Gedenkstätte Hadamar, Band 3)