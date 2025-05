Zwischen Selbstbehauptung und Selbstseparation: Warum „Krüppel gegen Rechts“ mehr Fragen aufwirft als beantwortet

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite

Die Gruppe "Krüppel gegen Rechts" will etwas Gutes.

Was ist das echte Problem?

Was fehlt der Gruppe?

Bei "Krüppel gegen Rechts" wird betont: Wir sind am Rand der Gesellschaft.

Was ist das Problem?

Die Gruppe will gegen rechte Politik kämpfen.

Zwischen Selbstbehauptung und Selbstseparation

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Die Gründung dermag auf den ersten Blick wie ein starkes zivilgesellschaftliches Zeichen erscheinen. Sie knüpft an historische Kontinuitäten der Krüppelbewegung der 1970er und 1980er Jahre an, bezieht sich auf Menschenrechte, Demokratie, Inklusion und positioniert sich gegen rechtspopulistische Ideologien. Doch bei näherer Betrachtung wirft sie mehr Fragen auf als sie beantwortet – insbesondere im Hinblick auf ihren gesellschaftspolitischen Ort und ihre strategische Wirksamkeit. Warum braucht es eine eigene Initiative, die sich selbst als "Krüppel" bezeichnet – und sich damit bewusst von der Gesellschaft abgrenzt –, um gegen Rechts zu protestieren? Warum genügen nicht Haltung, Widerspruch und Engagement als Teil dieser Gesellschaft, ohne Sonderbezeichnung, ohne symbolische Differenz?

Diese Frage trifft ins Zentrum eines Widerspruchs, den viele als blinden Fleck innerhalb der Behindertenbewegung empfinden: „Wir bestehen auf Inklusion – aber grenzen uns bei gesamtgesellschaftlichen Positionen und Forderungen bewusst ab?“ Genau an diesem Punkt wird es kritisch. Wer Inklusion ernsthaft einfordert, beansprucht einen Platz in der Gesellschaft – nicht daneben. Das heißt auch: politische Mitverantwortung übernehmen, gesamtgesellschaftliche Anliegen teilen und über die Grenzen spezifischer „Behinderungskontexte“ hinaus sichtbar und wirksam sein.

Eine Bewegung, die bei Themen wie Antifaschismus, Klimagerechtigkeit, Antirassismus oder sozialer Ungleichheit nicht als Bürger:innen unter Bürger:innen auftritt, sondern unter einer markierten Kategorie wie „Krüppel“ oder „Menschen mit Behinderung“, verliert diesen Anspruch – oder untergräbt ihn zumindest. Die Frage ist also berechtigt: Wie glaubwürdig ist ein Inklusionsanspruch, wenn er sich im selben Moment durch symbolische Selbstabgrenzung relativiert? Oder zugespitzt gefragt: Ist das noch Emanzipation – oder bereits kulturelle Selbst-Exklusion unter dem Deckmantel der Sichtbarkeit?

Dabei geht es keineswegs darum, das Engagement der Initiative pauschal infrage zu stellen. Vielmehr stellt sich die Frage, welchen Preis sie für Sichtbarkeit zahlt – und ob diese Sichtbarkeit tatsächlich dem Ziel dient, das sie vorgibt zu verfolgen: eine inklusive, demokratische Gesellschaft, in der niemand sich selbst ausgrenzen muss, um gehört zu werden.

1. Die Reproduktion der Segregation durch Selbstbezeichnung

Die Wahl des Begriffs „Krüppel“ ist provokant, historisch aufgeladen und bewusst konfrontativ. Doch Provokation allein ersetzt keine politische Analyse. Während der Begriff in den 70er Jahren zur Selbstermächtigung diente, droht er heute – in einem veränderten gesellschaftlichen Klima – zur rückwärtsgewandten Symbolgeste zu werden. Anders als bei „Omas gegen Rechts“, wo eine gesellschaftlich integrierte Gruppe Haltung zeigt, steht „Krüppel gegen Rechts“ für eine nach wie vor marginalisierte Gruppe. Durch die Selbstbezeichnung entsteht keine Nähe zur Gesellschaft, sondern es wird Distanz betont – mit dem Risiko, selbst die Trennung zu reproduzieren, gegen die man vorgibt zu kämpfen.

2. Vom Symbol zur Substanz? Fehlanzeige

Die bisherige Kommunikation der Initiative bleibt organisatorisch, nicht politisch. Eine tiefere Auseinandersetzung mit der systemischen Verantwortung etablierter Politik – etwa bei IPReG (RISG), dem BTHG oder der Triage- und Priorisierungspraxis während der Pandemie – fehlt. Auch eine kritische Reflexion der eigenen Bewegung bleibt aus. Der Eindruck entsteht, dass hier vor allem ein symbolischer Platzhalter besetzt wird, statt eine strategisch durchdachte Initiative zu entwickeln. Wer sich plakativ gegen die AfD stellt, aber über die Mitverantwortung anderer Akteure schweigt, bleibt analytisch unvollständig.

3. Feindbild statt Systemkritik

Die Formel „AfD = Gefahr“ ist richtig, aber verkürzt. Rechte Ideologien bedrohen behinderte Menschen offen – doch die strukturelle Missachtung ihrer Rechte ist älter und stammt aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn ausgerechnet jene Parteien, die Gesetze zur Einschränkung von Selbstbestimmung beschlossen haben, nun als vermeintlicher Gegenpol zu Rechts erscheinen, bleibt das widersprüchlich. Eine ernstzunehmende Initiative müsste diese Widersprüche sichtbar machen, statt nur das nächstliegende Feindbild zu markieren.

4. Die AfD ist ein Symptom – nicht die Ursache

Die AfD ist nicht der Ursprung des Problems, sondern dessen radikalisierte Verlaufsform. Pflegegesetze, die zur Fremdbestimmung führen, Ausschlüsse im Bildungssystem, die Triage-Debatte – all das wurde lange vor dem Erstarken der AfD von demokratisch legitimierten Regierungen beschlossen. Wer glaubt, mit der Beseitigung der AfD sei das Problem gelöst, verkennt die Tiefe struktureller Barrieren.

Die AfD spricht oft nur in enthemmter Form aus, was in der gesellschaftlichen Mitte längst stillschweigend gilt: dass Lebenswertigkeit implizit gewogen wird, dass Teilhabe budgetabhängig bleibt, dass Fürsorge systematisch über Autonomie gestellt wird. Menschen mit Behinderung sollen – wenn überhaupt – möglichst außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung existieren: gut versorgt, aber unauffällig. Nicht als Teil der Gesellschaft, sondern als deren Rand.

Dass sich bislang keine der etablierten Parteien klar, sichtbar und proaktiv vor Menschen mit Behinderung gestellt hat, ist Ausdruck dieser strukturellen Gleichgültigkeit. Während in anderen Politikfeldern Distanzierungen von rechten Positionen öffentlich vollzogen werden, bleibt sie in der Behindertenpolitik aus. Warum also müssen Menschen mit Behinderung immer noch selbst laut werden, sich schützen, auf die Straße gehen? Weil sie es müssen. Weil die gesellschaftliche Mitte – trotz aller Beteuerungen – ein stiller Gehilfe bleibt: erleichtert, dass Behinderung möglichst unsichtbar bleibt.

5. Zwischen rechter Bedrohung und gesellschaftlicher Mitverantwortung

Zwei Forderungen der Initiative – der Einsatz für Demokratie und gegen rechtspopulistische Ideologien – richten sich eindeutig gegen die extreme Rechte. Doch der Großteil des Programms, etwa der Einsatz gegen Ableismus oder für die Gleichwertigkeit allen Lebens, betrifft Strukturen, die tief in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte verankert sind.

Die Herabwürdigung behinderter Menschen erfolgt nicht nur durch rechte Parolen, sondern durch staatliche Verwaltung, medizinische Richtlinien, gesetzliche Regelungen und finanzielle Steuerung. Sie wirken leise, aber wirksam: Autonomie wird eingeschränkt, Teilhabe an Bedingungen geknüpft, Selbstbestimmung durch Fürsorge ersetzt.

Was die AfD lautstark propagiert, praktiziert die gesellschaftliche Mitte oft stillschweigend. Wer diese Mitverantwortung ignoriert, reduziert das Problem auf ein bequemes Feindbild – und entlastet damit ein System, das seit Jahrzehnten Ausgrenzung mitorganisiert. Eine Initiative, die sich emanzipatorisch versteht, muss genau dort ansetzen.

Fazit

„Krüppel gegen Rechts“ muss sich die unbequeme Frage gefallen lassen, ob man sich mit einer selbstgewählten Abgrenzung und einem verkürzten Feindbild wirklich emanzipieren kann. Ohne klare Analyse, ohne Systemkritik und ohne selbstkritischen Blick auf die eigene Bewegung bleibt die Initiative symbolisch – aber strategisch schwach. Haltung entsteht nicht durch kalkulierte Provokation, sondern durch radikale Ehrlichkeit, politische Präzision und die Bereitschaft, auch unliebsame Bündnisse zu hinterfragen.

Echte Teilhabe braucht mehr als Haltung. Sie braucht Widerspruch – gegen Rechts, aber auch gegen die bequemen Narrative der eigenen Szene.

Ich bin gegen rechts – einfach als Mensch, nicht als „Krüppel“ oder „Mensch mit Behinderung“. Mehr braucht es nicht.