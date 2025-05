Fazitkolumne: Die Kasseler Konferenz und mein Abschied

Das macht er in seiner Extra-Reihe Best of Hans-Willi Weis.

Hans-Willi Weis denkt an den Song So long, Marianne von Leonard Cohen.

Der Mann auf der Bank verabschiedet sich mit seinem Fazit von seiner behindertenpolitischen Argumentation.

Foto: Hans-Willi Weis

Im Bauch des Elefanten, ortsunkundig

Staufen (kobinet) "Die Münder stehen sprachlos und kalt, nur die Phrasen klirren im Wind." Sie hat es eigentlich nicht verdient, dass mir eines der berühmtesten Gedichte deutscher Sprache einfällt beim Gedanken an die Kasseler Konferenz mit dem Motto "Inklusion im Dialog". Deren maßgebliche Veranstalter*innen mit Kritikern und deren Beiträgen nach der Devise verfahren, sollen sie sich doch den Mund fusslig reden oder die Finger wund schreiben, wir ignorieren einfach ihre Argumente. So geht – ich möchte mal sehr deutliche Worte gebrauchen – Diskriminierung bzw. Exklusion, wenn sie aus Kreisen des Behindertenaktivismus erfolgt. Dazu die abschließende Einschätzung eines der exkludierten Kritiker.

Fürwahr, ein trauriges Bild. Wie sie da im Bauch des Elefanten dessen Verdauungssäften ausgesetzt sind, den „elementaren Formen aggressiver neoliberaler Transformation“. Die kleinen Erfolgserlebnisse, die Freude über einen abgesenkten Bordstein hier, über einen endlich installierten und auch funktionierenden Aufzug dort, die Blinden-App „Be my eyes“ etc., täuschen über die rauen, rabiaten Seiten des auf Rivalität angelegten und permanente Selbstoptimierung erzwingenden Alltags hinweg. Wo sich ständig neue Barrieren auftürmen, die Durchsetzungsvermögen und Ellbogeneinsatz verlangen, was sich wiederum in Erschöpfungszuständen und Burnout niederschlägt. Nach der hoffentlich noch einmal gelingenden Erholungsphase geht es dann zügig ans Durchstarten für die nächste Runde im neoliberalen Rattenrennen, möglichst einen Tick cleverer, raffinierter, aggressiver diesmal. – Ein Aspekt der systemischen (nicht persönlichen) Raffinesse besteht darin, dass sich die Teilnehmenden (die Behinderten unter ihnen mit besonderem Nachdruck) während des Wettrennens sozusagen über Kopfhörer das Wiegenlied von der „ever closer“ Zugehörigkeit, der immer größeren Diversität und der stetig wachsenden Empathie ins Hirn pfeifen. Unterdessen sorgen die Verdauungssäfte desto unbehelligter und wirksamer für einen reibungslosen Metabolismus im Verdauungstrakt des Elefanten.

In dessen Bauchhöhle auch die Kasseler Konferenz tagte. Die an sich einen begrüßenswerten Ansatz verfolgt hat, nämlich den von mir (im Anschluss an die Aktivistin und Publizistin Hadjia Aruna- Oelker) sogenannten Graswurzelansatz des „Zusammenseins“ (näher charakterisiert in meinen zehn Thesen anlässlich der Konferenz). So sehr ein jegliches Zusammensein dieser Art der Vereinzelung und dem Konkurrenzdasein vorzuziehen ist und von den Beteiligten als eine Labsal empfunden werden mag, ohne gleichzeitige Reflexion der Herrschaftsverhältnisse, innerhalb derer die Zusammenkunft stattfindet, verliert sie ihre behindertenpolitische Potenz. Und läuft in ihrer Außenwirkung auf ein „weiter so“ hinaus, auf die Aufrechterhaltung von Inklusionsillusionen in einem strukturell exkludierenden System. Eine Wirklichkeitsverleugnung, die bei den Sensibleren Zynismus und am Ende Lethargie hervorruft, worauf Raul Krauthausen bereits hingewiesen hat.

„Beratungsresistent“, Fazit meiner behindertenpolitischen Bemühung

Ein behinderterpolitischer Aktivist war ich nie während der knapp drei Jahre, die ich auf kobinet zu behindertenpolitischen Fragen mich geäußert habe. Vor drei Jahren erst bin ich mit der behindertenpolitischen Szene nicht durch persönliche Begegnung, sondern über den „parasozialen Kontakt“ Social Media (den kobinet-Nachrichten also) in Berührung gekommen – durch einen Hinweis von Max Czollek und dann vor allem von Jennifer Sonntag. Und zwar durch einen kurzen von mir verfassten Text zu der mir und meiner Blindenbegleiterin an unserem Wohnort in Staufen zugestoßenen ableistischen Gewalt, die jahrelang andauerte, unsere Alltagsnormalität und unsere beruflichen Existenzen zerstörte. Und uns in Lebensumstände von „sozial Toten“ gebracht hat. Derzeit muss ich wegen der traumatischen Folgen des Geschehens um Gesundheit und Leben meiner Begleiterin bangen.

(https://kobinet-nachrichten.org/2022/10/21/es-geschieht-am-helllichten-tag-psychoterror-gegen-einen-behinderten/).

Wenn nicht Aktivist, so bin ich doch durch meine Kolumnen zu einem intellektuellen Beobachter und Analytiker des Behindertenmilieus, des Behindertenaktivismus und der Behindertenbewegung geworden. Aufgrund meines beruflich biographischen Hintergrunds als Kultur- und Sozialwissenschaftler betrachte ich meine Beiträge als so etwas wie eine intellektuelle Expertise. Eine nicht nachgefragte Expertise, auf die seitens des Behindertenaktivismus kaum eine Resonanz erfolgte. Weshalb mir dazu auch das Wort „beratungsresitent“ (in der Kapitelüberschrift) eingefallen ist. Die Ignoranz meiner speziell für die Kasseler Tagung geschrieben zehn Thesen von Seiten der Veranstalter*innen hat für mich das „Ignoranzfass“ schließlich zum Überlaufen gebracht. Ich möchte nicht länger Text – kostbaren Content (im digitalen Jetztzeitjargon gesagt) in ein schwarzes Loch schaufeln. Durchgehalten habe ich so lange, weil mir die analytische Arbeit Spaß macht (neugierig darauf, wie es sich wirklich verhält und nicht, wie es durch den ideologischen Beauty-Filter betrachtet aussieht) und weil ich gerne schreibe.

Was ich auch weiterhin tun möchte und mit literarischen Beiträgen tun werde. Wenn mir denn meine von der uns angetanen Gewalt gebeutelte Helferin und PC-Schreiberin Silvia erhalten bleibt. Als sie Frauen aus der Nachbarschaft von den Angriffen auf uns berichtet hat, mochten die oft nichts davon hören und fragten stattdessen, warum machen Sie diese Arbeit denn? Für Blinde wie den alten Herrn gibt es doch Pflegeheimplätze.

„So long, Marianne“, der uralte Song von Leonard Cohen fällt mir jedes Mal ein, wenn ich wie jetzt in melancholisch gutgelaunte Stimmung gelange.

P.S. Meine zahlreichen behindertenpolitischen Beiträge liegen weiterhin im kobinet-Archiv vor, wo sie gut aufgehoben sind. Zum Lüften, was der Frischhaltung dient, werde ich sie im Zuge meiner Extrareihe „Best of Hans-Willi Weis“ gelegentlich ans Tageslicht hervorholen – „so long, Marianne, it’s time to meet again“.