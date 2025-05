Engagement gegen Behindertenfeindlichkeit – oberbayerischer Bezirksrat soll bestraft werden

Das Gericht ist in der Nymphenburger Straße 16 in München.

National-Sozialisten waren eine politische Gruppe in Deutschland, die von 1933 bis 1945 an der Macht war.

Statue Justitia

Foto: Sang Hyun Cho auf Pixabay

München (kobinet) Der oberbayerische Bezirksrat der LINKEN, Prof. Dr. Klaus Weber, muss sich vor dem Amtsgericht München am 28. Mai 2025 verantworten. Er soll einen Beamten der Regierung von Oberfranken beleidigt haben und deshalb 4.000 Euro Strafe bezahlen. Weber, von einer Bezirksrätin der SPD als "linke Sau" tituliert (Verfahren eingestellt) und von einem AfD-Bezirksrat als Mann "mit Dachschaden" und "psychisch krank" bezeichnet (Verfahren eingestellt), sieht im ihm vorliegenden Strafbefehl zwei für die deutsche Justiz typische Merkmale: "Zum einen werden Faschisten und Beleidiger von der Justiz geschont, wenn es gegen Linke geht", so Weber; und "zum anderen wird, wie in meinem Fall, der Beamte, der einen behinderten Menschen beleidigt, von Justizseite geschützt". So heißt es in einer von Prof. Dr. Klaus Weber verbreiteten Presseinformation.

Weber, der selbst seit mehr als 20 Jahren bayerischer Beamter ist, half seinen Angaben zufolge einem blinden Mann bei der Beantragung der Mobilitätshilfe. Dieser will acht Mal im Monat nach Bayreuth fahren, um Freunde zu treffen. Weil das nur mit dem Taxi geht, braucht er dazu 800 Euro Hilfeleistung (Dokumente wurden alle beigebracht). Der Regierungsbeamte stellt im Widerspruchsbescheid fest, es gehe nicht an, dass behinderte Menschen mit der Mobilitätshilfe „jeden Ort in der Bundesrepublik beliebig oft erreichen“ wollen. Der blinde Mensch will Freunde besuchen und der Beamte unterstellt ihm, er wolle Deutschland willkürlich bereisen. Weber antwortete darauf mit dem Hinweis, dass nur unter den Nationalsozialisten solch menschenfeindliche Sätze üblich gewesen seien – Menschen mit Behinderung seien heutzutage anders zu behandeln. „Der Beamte stellte Strafanzeige und die Richterin stellte den Strafbefehl aus – ohne die Vorgeschichte auch nur zu erwähnen“, berichtet Prof. Dr. Klaus Weber.

Die Gerichtsverhandlung gegen Prof. Dr. Klaus Weber findet statt am 28. Mai 20025 um 15 Uhr in der Nymphenburger Straße 16 in München, Sitzungssaal A 122, 1. Stock.