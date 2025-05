Selbstbestimmung braucht Durchsetzungskraft

Cover des IGEL-Podcast mit Heiner Popken

Foto: IGEL-Media

„In dieser Folge des IGEL Podcasts spricht der Inklusator Sascha Lang mit Heiner Popken, Jurist, Peer-Counselor und Mitarbeiter beim ZSL Nord (Zentrum für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland). Heiner bringt nicht nur juristische Expertise mit, sondern auch persönliche Erfahrung als Rollstuhlnutzer – eine Kombination, die seine Arbeit besonders wirksam macht. Im Fokus der Episode steht das Projekt ‚Meine Rechte durchsetzen‘, das vom ZSL Nord in Kiel initiiert und von Aktion Mensch gefördert wird. Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Behinderung juristisch zur Seite zu stehen – und zwar mit einer Besonderheit: Das ZSL klagt in bestimmten Fällen selbst stellvertretend für die Betroffenen, basierend auf § 85 SGB IX. Heiner erklärt, wie diese sogenannte Verbandsklage funktioniert, welche Hürden Menschen mit Behinderung bei der Durchsetzung ihrer Rechte begegnen und wie wichtig strategisches Klagen für langfristige Verbesserungen in der Eingliederungshilfe ist. Außerdem gibt er Einblick in konkrete Fälle – von zu niedrigen Assistenzlöhnen bis hin zu aberkannten Merkzeichen – und spricht offen über persönliche Betroffenheit und strukturelle Missstände. Termin vormerken: Am 30. September 2025 findet ein Online-Fachtag zum Projekt statt. Thema: ‚Angemessene Löhne für persönliche Assistenz – Wunsch- und Wahlrecht vs. Vorgaben der Träger‘. Weiterführende Links und Kontakt: https://zsl-nord.com/meine-rechte-durchsetzen/ Alle Fälle des Projekts: https://zsl-nord.com/meine-rechte-durchsetzen-faelle/ Spenden für das Projekt: https://zsl-nord.com/spenden/ Kontakt – „Meine Rechte durchsetzen!“ Heiner Popken Projektleiter Rechtsanwalt und Peer Counselor (ISL) E-Mail: [email protected]„, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

