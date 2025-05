Publikation zur Inklusion am Übergang von der Schule in den Beruf

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Hildesheim (kobinet) Der Übergang von der Schule in eine Ausbildung und das Berufsleben ist für alle jungen Erwachsenen eine herausfordernde Lebensphase. Für Jugendliche mit Behinderungen kommen weitere Herausforderungen hinzu. Die Praxisbroschüre "Inklusion am Übergang Schule – Beruf. Aus Perspektive junger Menschen Barrieren abbauen und Experimentierräume für alle schaffen" liefert einen Leitfaden für Fachkräfte, die inklusionsförderliche Maßnahmen umsetzen wollen. Die Broschüre ist ein Ergebnis des Forschungsprojekts "Inklusion in der beruflichen Bildung: Bildungsteilhabe in regionalen Übergangsstrukturen mit einem Schwerpunkt auf die Perspektive junger Erwachsene" der Universität Hildesheim und des Deutschen Jugendinstituts. Darauf hat deer hessische Landesbehndertenbeauftragte Andreas Winkel in seinem Newsletter aufmerksam gemacht.

Die Broschüre steht unter dem Link 1 zur Verfügung. Weitere Informationen zum Forschungsprojekt gibt’s unter Link 2.

Link 1: https://hilpub.uni-hildesheim.de/entities/publication/ddcb99cb-ba73-4b3e-87e0-c640e39cdb95

Link 2: https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/inklusion-in-der-beruflichen-bildung.html