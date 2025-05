abm inclumedia setzt Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Inklusion

Der Name kommt von der Adresse Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo das Programm geplant wurde.

München (kobinet) Vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg und die NS-Schreckensherrschaft. Die "Euthanasie", die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderungen, ist dabei ein grausames Kapitel, das in der Öffentlichkeit oft wenig Aufmerksamkeit bekommt. Deshalb widmet sich die abm inclumedia in der Mai-Ausgabe ihrer monatlichen Reportage "read & talk" der aktiven Aufarbeitung von Verbrechen nationalsozialistischer Rassenhygiene – und geht dabei auf die Suche nach Antworten auf die entscheidende Frage im Hinblick auf derzeitige politische Strömungen ein: "Was lernen wir aus dieser Vergangenheit für heute?

Euthanasie im Nationalsozialismus

„Die Aktion T4, der Befehl zur Euthanasie besiegelte ab 1940 das Schicksal von zehntausenden Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen – von ‚unwertem‘ Leben. Moderatorin Anita Read begibt sich auf Spurensuche: Wie weit ist die Aufarbeitung vorangeschritten? Die Reise führt sie über Berchtesgaden zunächst zur ehemaligen Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz in Österreich und anschließend nach Wasserburg am Inn: zur Stiftung Attl, dem Zuhause von vielen Menschen mit Behinderungen, sowie zum kbo-Klinikum – beides Ausgangsorte für damalige Transporte nach Hartheim. Zudem trifft sie Hinterbliebene von Euthanasie-Opfern und spricht im Bayerischen Landtag mit politisch Verantwortlichen. Denn die Lehren aus dieser dunklen Vergangenheit scheinen heute relevanter denn je. Sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, für die Rechte und die Würde aller Menschen einzutreten und sich aktiv gegen Diskriminierung und Ausgrenzung einzusetzen“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Sendung.

„read & talk“ mit barrierefreien Zusatzdiensten

„Um diese gesellschaftlich relevanten Inhalte allen Menschen zur Verfügung zu stellen, haben wir uns für eine barrierefreie Aufbereitung mit Untertitel und Gebärdensprache entschieden. Neben der Ausstrahlung auf unserem bundesweiten Sendefenster auf Sport1 sowie unserem regionalen Sendeplatz auf münchen.tv ist diese Sendung auch auf unserer Online-Mediathek jederzeit für alle abrufbar – auch mit Untertitel und Gebärdensprache. Auch im TV wird diese barrierefreie Version am Sonntag, 25.05.2025 um 11:00 Uhr auf münchen.tv zu sehen sein“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Links zur Sendung:

read & talk: Vergessene Opfer? Euthanasie im Nationalsozialismus und die Lehren für heute (mit zuschaltbaren Untertiteln)

read & talk: Vergessene Opfer? Euthanasie im Nationalsozialismus und die Lehren für heute – mit Gebärdensprache (und zuschaltbaren Untertiteln)

Passend zum Thema findet heute am 23. Mai 2025 das erste Online-Austauschtreffen der am 17. Mai 2025 gegründeten Initiative „Krüppel gegen Rechts“ von 16:30 bis 17:30 Uhr. Wer Interesse an der Aufnahme in den Verteiler der Initiative hat, kann eine Mail an [email protected] schicken.

Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 21. Mai 2025 über die Initiative „Krüppel gegen Rechts“ mit dem Zugangslink zum Online-Treffen am 23. Mai 2025 von 16:30 bis 17:30 Uhr

Auf www.krueppel-gegen-rechts.de entsteht derzeit die Internetseite der Initiative Krüppel gegen Rechts.