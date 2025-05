Nicht mit mir! Ein Rollstuhlfahrer im Kampf für Assistenz gegen bürokratische Hürden

Info blau

Foto: Susanne Göbel

Metzingen (kobinet) "NICHT MIT MIR! Ein Rollstuhlfahrer im Kampf gegen bürokratische Hürden", so lautet der Titel eines über 30minütigen Films des Butlerteam, das auf die Probleme mit der Beantragung und Finanzierung eines Persönlichen Budgets für die nötige Assistenz aufmerksam macht. "Andy, ein Mann im Rollstuhl, möchte mit Assistenz ein selbstbestimmtes Leben führen. Das Bundesteilhabegesetz gibt ihm dieses Recht. Aber so einfach wie es klingt, ist es in der Realität nicht. Denn da sind die Ämter, die es komplizierter machen, als es sein sollte...", so heißt es in der Ankündigung des Films, der vor kurzem auf YouTube veröffentlicht wurde.

Link zum Film „NICHT MIT MIR! Ein Rollstuhlfahrer im Kampf gegen bürokratische Hürden“