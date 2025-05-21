Zivilbevölkerung immer stärker betroffen

MÜNCHEN (kobinet)

In 74 Ländern sind Menschen verletzt oder getötet worden. Auch wichtige Gebäude wurden zerstört. Das steht im EWIPA-Monitor 2024.

EWIPA bedeutet: Explosiv-Waffen in bewohnten Gebieten. Explosiv-Waffen sind Waffen, die explodieren. Das können Bomben, Raketen oder Granaten sein. Bewohnte Gebiete sind Orte, wo Menschen leben.

Besonders viele Menschen waren in diesen Gebieten betroffen: Palästinensische Gebiete

Libanon

Myanmar

Sudan

Syrien

Ukraine

Es gab auch viele Angriffe auf wichtige Gebäude. Zum Beispiel auf Kranken-Häuser oder Schulen.

Dr. Eva Maria Fischer arbeitet bei Handicap International Deutschland. Handicap International ist eine Organisation. Sie hilft Menschen mit Behinderungen in Kriegsgebieten. Sie sagt:

Eigentlich müssen Zivilisten geschützt werden. Zivilisten sind Menschen, die nicht im Krieg kämpfen. Aber in vielen Kriegen wird dieser Schutz nicht beachtet. Die kämpfenden Gruppen halten sich nicht an die Regeln.

Oft werden Zivilisten sogar mit Absicht angegriffen.

Im EWIPA-Monitor 2024 stehen wichtige Ergebnisse:

In 74 Ländern wurden Zivilisten durch Explosiv-Waffen getötet oder verletzt.

Besonders schwer betroffen waren Zivilisten in 11 Ländern. Diese Länder sind: Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Libanon, Mali, Myanmar, Nigeria, Palästinensische Gebiete, Sudan, Syrien, Ukraine und Jemen.

60 Prozent der getöteten Zivilisten kommen aus den Palästinensischen Gebieten. 60 Prozent bedeutet: Mehr als die Hälfte aller getöteten Menschen. Von 10 getöteten Menschen kommen 6 aus den Palästinensischen Gebieten.

In anderen Ländern gab es auch mehr getötete Zivilisten. Im Libanon, in Myanmar, Syrien und der Ukraine sind im Jahr 2024 mehr als 60 Prozent mehr Zivilisten gestorben als früher.

Es gab viele Angriffe auf wichtige Gebäude: Die Angriffe auf Gesundheits-Einrichtungen und Kranken-Wagen sind um 64 Prozent gestiegen. Es gab 1.857 Angriffe.

Die Angriffe auf Bildungs-Einrichtungen haben sich mehr als verdoppelt. Verdoppelt bedeutet: Es gab doppelt so viele Angriffe wie vorher. Bildungs-Einrichtungen sind zum Beispiel Schulen und Universitäten. Es gab 861 Angriffe im Jahr 2024.

Die Angriffe auf humanitäre Hilfs-Maßnahmen waren fast 5 Mal häufiger als im Jahr 2023. Humanitäre Hilfs-Maßnahmen bedeutet: Hilfe für Menschen in Not. Zum Beispiel Essen, Medizin oder Unterkünfte für Flüchtlinge. Es gab 1.631 Angriffe.