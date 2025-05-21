Wilfried Oellers erneut Beauftragter der Union für Teilhabe behinderter Menschen

Berlin (kobinet)

Der Bundestag macht nach der Wahl wieder seine Arbeit. Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Dort werden die Gesetze für Deutschland gemacht. Jetzt gibt es Personen für die verschiedenen Themen in den Fraktionen. Fraktionen sind Gruppen von Politiker-innen, die zur gleichen Partei gehören.

CDU/CSU-Fraktions-chef Jens Spahn hat am 20. Mai 2025 einige Beauftragte für besondere Themen ernannt. Ein Fraktions-chef ist der Leiter einer Gruppe von Politiker-innen im Bundestag. Beauftragte sind Menschen, die sich um ein bestimmtes Thema kümmern sollen. Wilfried Oellers ist wieder der Beauftragte für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Unions-fraktion. Teilhabe: Jeder Mensch soll überall mitmachen können. Alle sollen bei der Schule, Arbeit oder Freizeit dabei sein dürfen.

Der 49-jährige Rechts-anwalt kommt aus dem Wahl-kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Ein Rechts-anwalt ist jemand, der anderen Menschen bei Problemen mit Gesetzen hilft. Ein Wahl-kreis ist ein bestimmtes Gebiet in Deutschland, aus dem Menschen in den Bundestag gewählt werden. Er ist seit 2013 im Deutschen Bundestag.

Seit 2017 kümmert er sich um mehr Teilhabe, Inklusion und Barriere-freiheit für Menschen mit Beeinträchtigungen. Inklusion: Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung. Barrierefreiheit: Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können. Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei. Beeinträchtigungen: Jemand hat Probleme mit dem Körper oder dem Denken. Deshalb kann die Person manche Dinge nicht so gut machen wie andere. Das steht in einer Presse-mitteilung der CDU/CSU Bundestags-fraktion. Eine Presse-mitteilung ist ein Text mit wichtigen Informationen für Zeitungen und Nachrichten.

Ab 28. Juni 2025 gilt das Barriere-freiheits-stärkungs-gesetz. Ein Gesetz ist eine Regel, an die sich alle Menschen halten müssen. Dieses Gesetz schreibt digitale Barriere-freiheit in verschiedenen Bereichen vor. Digitale Barriere-freiheit bedeutet, dass alle Menschen Computer, Handys und das Internet gut benutzen können.

Für dieses Thema ist die Ernennung von Sebastian Steineke wichtig. Er kommt aus dem Wahl-kreis Prignitz/Ostprignitz-Ruppin und Havelland 1. Er wurde zum Beauftragten für Fragen des Verbraucher-schutzes ernannt. Verbraucher-schutz bedeutet, dass Menschen geschützt werden, wenn sie etwas kaufen oder einen Dienst nutzen.