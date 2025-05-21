Berlin (kobinet)

Die neue Familien-ministerin Karin Prien will dafür sorgen, dass pflegende Angehörige Geld bekommen können.

Dazu sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele: Verena Bentele ist eine blinde Sportlerin aus Deutschland und hat viele Medaillen gewonnen. Jetzt hilft sie Menschen mit Behinderung.

"Es ist gut, dass pflegende Angehörige endlich Geld für ihre Pflege bekommen sollen. Es ist aber schwierig, dass dies von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen soll. Es ist Zeit, pflegende Angehörige mit Geld zu unterstützen. Dann können sie sich ganz auf die Pflege konzentrieren.

Und sie müssen sich keine Sorgen mehr ums Geld machen."

Der VdK will, dass alle pflegenden Angehörigen einen Pflege-lohn bekommen. Der Pflege-lohn soll mit dem Pflege-grad steigen. Ein erstes Schritt wäre, wenn der Lohn vom Einkommen abhängt.

Das ist zwar keine perfekte Lösung. Aber es ist eine finanzielle Verbesserung für pflegende Angehörige.

Verena Bentele betont: "Das Wort Pflege-geld ist falsch. Pflege-geld gibt es schon. Das Pflege-geld bekommen pflegebedürftige Menschen.