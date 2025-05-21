Menu Close

Justin Schütz wird Botschafter von Special Olympics Deutschland

Veröffentlicht am 21.05.2025 10:50 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Justin Schütz in der Mitte von vier weiteren Sportlern
Gemeinsam stark - Sportler für bestmögliche Leistungen
Foto: Special Olympics Deutschland

BERLIN (kobinet) Nach der Vizemeisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga mit den Kölner Haien in der abgelaufenen Saison, gab der 24-jährige Eishockey-Star Justin Schütz vor der entscheidenden Weltmeisterschafts-Partie der deutschen Mannschaft gegen Dänemark bekannt, dass er sich als Botschafter von Special Olympics Deutschland engagieren wird. Im Dezember 2024 war Justin Schütz aktiver Teilnehmer des inklusiven Paddel-Turniers von Special Olympics Nordrhein-Westfalen in Köln und kam dadurch das erste Mal mit Special Olympics in Berührung. Begeistert vom Event und den Sportlerinnen und Sportler verfolgt er seitdem regelmäßig ihre Aktivitäten und sportlichen Erfolge. Zukünftig möchte er sich auf und neben der Eisfläche für die Athlet einsetzen und ihnen seine Sportart näherbringen. Gemeinsam wurden hierfür bereits einige Projektideen entwickelt, die in Zukunft umgesetzt werden sollen.

Justin Schütz wurde im Jahr 2000 in Kassel geboren und gewann mit den Kölner Haien die Vize-Meisterschaft in der Saison 2024/2025. Aktuell bestreitet er mit der deutschen Nationalmannschaft die Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark. In diesem Sommer wechselt der Torschützenkönig der Saison 2023/2024 der Deutschen Eishockey Liga zu den Adler Mannheim. Für die Nationalmannschaft debütierte Schütz bereits in der Saison 2018/2019 und gewann bei der Weltmeisterschaft 2023 die Silbermedaille. Mit dem EHC Red Bull München gewann er im gleichen Jahr die Deutsche Meisterschaft und wurde 2024 zudem als DEL-Stürmer des Jahres ausgezeichnet. Neben dem Eishockey ist Fußball seine zweite Leidenschaft.

Seinen Willen, sich für Special Olympics Deutschland zu engagieren, begründet Schütz mit folgenden Worten: „Ich bin froh und stolz, ab sofort Botschafter für Special Olympics Deutschland zu sein. Bereits bei meiner ersten Veranstaltung des Landesverbandes Special Olympics Nordrhein-Westfalen im Dezember konnte ich einige Athletinnen und Athleten kennenlernen und mit ihnen inklusiven Sport machen. Es war für mich sehr beeindruckend, die Lebensgeschichten der Sportlerinnen und Sportler zu erfahren. Die Veranstaltung hat bei mir einen so positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich mich einfach sehr darauf freue, mich langfristig für Special Olympics in Deutschland einzusetzen und engagieren zu können“.

