Justin Schütz wird Botschafter von Special Olympics Deutschland



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken BERLIN (kobinet) Der Eishockey-Spieler Justin Schütz ist jetzt Botschafter von Special Olympics Deutschland. Botschafter ist ein wichtiges Ehren-Amt. Justin Schütz ist 24 Jahre alt. Er ist ein bekannter Eishockey-Spieler. In der letzten Saison hat er mit den Kölner Haien den zweiten Platz gewonnen. Das nennt man Vize-Meister. Im Dezember 2024 hat Justin Schütz bei einem Sport-Turnier mitgemacht. Es war ein inklusives Paddel-Turnier. Inklusiv bedeutet: Menschen mit und ohne Behinderung machen zusammen mit. Das Turnier wurde von Special Olympics Nordrhein-Westfalen organisiert. Nordrhein-Westfalen ist ein Land in Deutschland mit vielen Städten wie Köln und Dortmund. Dort leben viele Menschen. Bei dem Turnier hat Justin Schütz viele Sportlerinnen und Sportler kennen gelernt. Er fand das Turnier sehr gut. Seitdem interessiert er sich für Special Olympics. In Zukunft will Justin Schütz den Sportlerinnen und Sportlern von Special Olympics helfen. Er will sie unterstützen. Er will ihnen die Sport-Art Eishockey näher bringen. Er hat dafür schon einige Ideen. Diese Ideen will er bald umsetzen. Justin Schütz wurde im Jahr 2000 in Kassel geboren. Er hat mit den Kölner Haien die Vize-Meisterschaft in der Saison 2024/2025 gewonnen. Jetzt spielt er mit der deutschen National-Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft mit. Die Weltmeisterschaft ist in Schweden und Dänemark. In der Saison 2023/2024 hat Justin Schütz die meisten Tore geschossen. Er war der beste Torschütze. In diesem Sommer wechselt er zu einem anderen Eishockey-Verein. Dann spielt er für die Adler Mannheim. Justin Schütz ist schon seit der Saison 2018/2019 in der National-Mannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2023 hat er mit der National-Mannschaft die Silber-Medaille gewonnen. Im selben Jahr hat er mit dem Verein EHC Red Bull München die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Im Jahr 2024 wurde er als bester Stürmer in der Deutschen Eishockey Liga ausgezeichnet. Neben Eishockey mag er auch gerne Fußball. Justin Schütz sagt dazu: Ich bin froh und stolz, jetzt Botschafter für Special Olympics Deutschland zu sein. Im Dezember habe ich bei einer Veranstaltung von Special Olympics Nordrhein-Westfalen mit-gemacht. Dort habe ich einige Athletinnen und Athleten kennen gelernt. Ich konnte mit ihnen inklusiven Sport machen. Für mich war es sehr beeindruckend, die Lebens-Geschichten der Sportlerinnen und Sportler zu hören. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich darauf, mich für Special Olympics in Deutschland zu engagieren. Gemeinsam stark - Sportler für bestmögliche Leistungen

Foto: Special Olympics Deutschland

BERLIN (kobinet) Nach der Vizemeisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga mit den Kölner Haien in der abgelaufenen Saison, gab der 24-jährige Eishockey-Star Justin Schütz vor der entscheidenden Weltmeisterschafts-Partie der deutschen Mannschaft gegen Dänemark bekannt, dass er sich als Botschafter von Special Olympics Deutschland engagieren wird. Im Dezember 2024 war Justin Schütz aktiver Teilnehmer des inklusiven Paddel-Turniers von Special Olympics Nordrhein-Westfalen in Köln und kam dadurch das erste Mal mit Special Olympics in Berührung. Begeistert vom Event und den Sportlerinnen und Sportler verfolgt er seitdem regelmäßig ihre Aktivitäten und sportlichen Erfolge. Zukünftig möchte er sich auf und neben der Eisfläche für die Athlet einsetzen und ihnen seine Sportart näherbringen. Gemeinsam wurden hierfür bereits einige Projektideen entwickelt, die in Zukunft umgesetzt werden sollen.



Gemeinsam stark - Sportler für bestmögliche Leistungen

Foto: Special Olympics Deutschland

Justin Schütz wurde im Jahr 2000 in Kassel geboren und gewann mit den Kölner Haien die Vize-Meisterschaft in der Saison 2024/2025. Aktuell bestreitet er mit der deutschen Nationalmannschaft die Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark. In diesem Sommer wechselt der Torschützenkönig der Saison 2023/2024 der Deutschen Eishockey Liga zu den Adler Mannheim. Für die Nationalmannschaft debütierte Schütz bereits in der Saison 2018/2019 und gewann bei der Weltmeisterschaft 2023 die Silbermedaille. Mit dem EHC Red Bull München gewann er im gleichen Jahr die Deutsche Meisterschaft und wurde 2024 zudem als DEL-Stürmer des Jahres ausgezeichnet. Neben dem Eishockey ist Fußball seine zweite Leidenschaft.

Seinen Willen, sich für Special Olympics Deutschland zu engagieren, begründet Schütz mit folgenden Worten: „Ich bin froh und stolz, ab sofort Botschafter für Special Olympics Deutschland zu sein. Bereits bei meiner ersten Veranstaltung des Landesverbandes Special Olympics Nordrhein-Westfalen im Dezember konnte ich einige Athletinnen und Athleten kennenlernen und mit ihnen inklusiven Sport machen. Es war für mich sehr beeindruckend, die Lebensgeschichten der Sportlerinnen und Sportler zu erfahren. Die Veranstaltung hat bei mir einen so positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich mich einfach sehr darauf freue, mich langfristig für Special Olympics in Deutschland einzusetzen und engagieren zu können“.