Inklusives Wohnen in Wohngemeinschaften

MÜNCHEN (kobinet)

Die Regierung in Bayern sagt: Nicht alle Menschen mit Behinderung können selbst-bestimmt zusammen mit anderen Menschen leben.

Der Verein "Gemeinsam Leben Lernen" hilft darum Menschen mit Behinderung in München. Der Verein bietet verschiedene Wohn-Formen an. In diesen Wohn-Formen leben Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Eine dieser Wohn-Formen ist die Wohn-Gemeinschaft im Stadt-Teil Hart. Das liegt in Milbertshofen. Die Wohn-Gemeinschaft gibt es schon seit 20 Jahren.

Die Sozial-Ministerin von Bayern heißt Ulrike Scharf. Die Sozial-Ministerin ist eine wichtige Person in der Regierung von Bayern. Sie kümmert sich um soziale Themen wie zum Beispiel um Menschen mit Behinderung. Sie hat die Wohn-Gemeinschaft besucht. Die Wohn-Gemeinschaft ist ein gutes Beispiel für ein gelungenes Zusammen-Leben. Es soll zeigen, wie gut das Leben in einer Gemeinschaft sein kann.

Ministerin Scharf hat bei dem Besuch gesagt: "Das Thema 'Wohnen für Menschen mit Behinderung' ist mir wichtig. Bayern fördert seit vielen Jahren den Bau von besonderen Wohn-Formen. Fördern bedeutet: Bayern gibt Geld für den Bau. Das sind kleine Wohn-Heime, in denen Menschen gut zusammen leben können.

Es geht nicht nur darum, dass Menschen einen Platz zum Schlafen haben. Die Menschen sollen sich in ihrem Zuhause auch wohl fühlen. Gute Wohn-Qualität ist kein Luxus für Menschen mit Behinderung. Luxus bedeutet: etwas Besonderes, das nicht alle haben können. Es ist ein Grund-Bedürfnis. Ein Grund-Bedürfnis ist etwas, das jeder Mensch braucht.