Initiative Krüppel gegen Rechts nimmt Fahrt auf

Berlin (kobinet)

Die Nachricht https://kobinet-nachrichten.org/2025/05/18/initiative-krueppel-gegen-rechts-auf-mitmach-tagung-in-kassel-gegruendet/, dass eine neue Initiative mit dem Namen "Krüppel gegen Rechts" gegründet wurde, hat viel Interesse geweckt. kobinetnachrichten sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung. Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden.

Die Gründung war am 17. Mai 2025 bei einer Mitmach-Tagung in Kassel. Die Tagung hieß "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog".

Professor Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden haben bei der Gründung mitgeholfen. Sie haben einen Text über die Ziele der Initiative geschrieben. Diesen Text kann man bei kobinet-nachrichten lesen.

Am Freitag, den 23. Mai 2025 gibt es ein erstes Online-Treffen. Das Treffen ist von 16:30 bis 17:30 Uhr.

Man kann sich auch in einen E-Mail-Verteiler eintragen lassen.

Wofür steht die neue Initiative "Krüppel gegen Rechts"?

"Krüppel gegen Rechts" ist eine Initiative für Menschen-Rechte. Sie ist unabhängig von Parteien. Menschen mit allen Arten von Beeinträchtigungen können mitmachen. Beeinträchtigungen bedeutet: Jemand hat Probleme mit dem Körper oder dem Denken. Deshalb kann die Person manche Dinge nicht so gut machen wie andere.

Die Initiative setzt sich ein: für die Garantie und Umsetzung aller Menschen-Rechte

für die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen

für die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens

für Demokratie und Inklusion

gegen rechtspopulistische Ideologien

gegen Ableismus, Sexismus, Rassismus und alle anderen Formen der gruppen-bezogenen Menschen-Feindlichkeit

gegen alle Versuche, ein Leben mit Beeinträchtigung als minderwertig oder unwert zu beschimpfen Inklusion bedeutet: Jeder Mensch darf überall mitmachen. Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Der Name "Krüppel gegen Rechts" erinnert an die Krüppel-Bewegung der 1970er und 80er Jahre. Diese Bewegung hat das Wort "Krüppel" stolz und selbst-bewusst benutzt. So hat sie auch die Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft gezeigt.

Die Initiative "Krüppel gegen Rechts" hat sich am 17. Mai 2025 in Kassel gegründet. Das war auf einer Tagung vom bifos. Das bifos ist das Bildungs- und Forschungs-Institut zum selbst-bestimmten Leben Behinderter.

Wenn man sich in den E-Mail-Verteiler eintragen lassen will, kann man eine E-Mail schicken an: [email protected]

Bald wird es eine Internet-Seite geben: www.krueppel-gegen-rechts.de

Das erste Online-Treffen ist am 23. Mai 2025 von 16:30 bis 17:30 Uhr.

Wer teilnehmen möchte, kann diesen Link benutzen: https://us02web.zoom.us/j/82134981087?pwd=AuaUXqElrqjFH5VGpLMOYGvoVJ5LNs.1

Meeting-ID: 821 3498 1087 Kenncode: 857932

Man kann auch per Telefon teilnehmen: 069 5050 0952 Meeting-ID: 821 3498 1087 Kenncode: 857932