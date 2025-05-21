Initiative Krüppel gegen Rechts nimmt Fahrt auf

Berlin (kobinet)
Die Nachricht https://kobinet-nachrichten.org/2025/05/18/initiative-krueppel-gegen-rechts-auf-mitmach-tagung-in-kassel-gegruendet/, dass eine neue Initiative mit dem Namen "Krüppel gegen Rechts" gegründet wurde, hat viel Interesse geweckt.
kobinetnachrichten sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung.
Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden.
Die Gründung war am 17. Mai 2025 bei einer Mitmach-Tagung in Kassel.
Die Tagung hieß "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog".
Professor Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden haben bei der Gründung mitgeholfen.
Sie haben einen Text über die Ziele der Initiative geschrieben.
Diesen Text kann man bei kobinet-nachrichten lesen.
Am Freitag, den 23. Mai 2025 gibt es ein erstes Online-Treffen.
Das Treffen ist von 16:30 bis 17:30 Uhr.
Man kann sich auch in einen E-Mail-Verteiler eintragen lassen.
Wofür steht die neue Initiative "Krüppel gegen Rechts"?
"Krüppel gegen Rechts" ist eine Initiative für Menschen-Rechte.
Sie ist unabhängig von Parteien.
Menschen mit allen Arten von Beeinträchtigungen können mitmachen.
Beeinträchtigungen bedeutet: Jemand hat Probleme mit dem Körper oder dem Denken.
Deshalb kann die Person manche Dinge nicht so gut machen wie andere.
Die Initiative setzt sich ein:
- für die Garantie und Umsetzung aller Menschen-Rechte
- für die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen
- für die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens
- für Demokratie und Inklusion
- gegen rechtspopulistische Ideologien
- gegen Ableismus, Sexismus, Rassismus und alle anderen Formen der gruppen-bezogenen Menschen-Feindlichkeit
- gegen alle Versuche, ein Leben mit Beeinträchtigung als minderwertig oder unwert zu beschimpfen
Inklusion bedeutet: Jeder Mensch darf überall mitmachen.
Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.
Der Name "Krüppel gegen Rechts" erinnert an die Krüppel-Bewegung der 1970er und 80er Jahre.
Diese Bewegung hat das Wort "Krüppel" stolz und selbst-bewusst benutzt.
So hat sie auch die Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft gezeigt.
Die Initiative "Krüppel gegen Rechts" hat sich am 17. Mai 2025 in Kassel gegründet.
Das war auf einer Tagung vom bifos.
Das bifos ist das Bildungs- und Forschungs-Institut zum selbst-bestimmten Leben Behinderter.
Wenn man sich in den E-Mail-Verteiler eintragen lassen will, kann man eine E-Mail schicken an:
Bald wird es eine Internet-Seite geben: www.krueppel-gegen-rechts.de
Das erste Online-Treffen ist am 23. Mai 2025 von 16:30 bis 17:30 Uhr.
Wer teilnehmen möchte, kann diesen Link benutzen:
https://us02web.zoom.us/j/82134981087?pwd=AuaUXqElrqjFH5VGpLMOYGvoVJ5LNs.1
Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932
Man kann auch per Telefon teilnehmen: 069 5050 0952
Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932
Link zum kobinet-Bericht vom 18. Mai 2025 über die Gründung der Initiative Krüppel gegen Rechts https://kobinet-nachrichten.org/2025/05/18/initiative-krueppel-gegen-rechts-auf-mitmach-tagung-in-kassel-gegruendet/
Berlin (kobinet) Die Nachricht, dass sich bei der Mitmach-Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog" am 17. Mai 2025 in Kassel eine neue Initiative mit dem provokanten Titel "Krüppel gegen Rechts" gegründet hat, hat für großes Interesse gesorgt. Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden, die diese Idee mit angeschoben haben, haben nun einen Text zur Erläuterung des Hintergrunds und der Ziele der Initiaitive verfasst, den die kobinet-nachrichten dokumentieren. Zudem wurde ein erstes Online-Austauschtreffen zur Initiative "Krüppel gegen Rechts" für Freitag, den 23. Mai 2025 von 16:30 - 17:30 Uhr angesetzt. Eine Kontakt-Mail-Adresse, über die man sich in den Verteiler der Initiative eintragen lassen kann, wurde zwischenzeitlich auch eingerichtet.
Was sich hinter der neuen Initiative verbirgt, schildern Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden wie folgt:
Krüppel gegen Rechts
„Krüppel gegen Rechts (KgR)“ ist eine menschenrechtsorientierte, zivilgesellschaftliche, parteiunabhängige, beeinträchtigungsübergreifende Initiative. Sie setzt sich ein
- für die Garantie und Umsetzung aller Menschenrechte
- für die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen
- für die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens
- für Demokratie und Inklusion
- gegen rechtspopulistische Ideologien
- gegen Ableismus, Sexismus, Rassismus und alle weiteren Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
- gegen alle Versuche, ein Leben mit Beeinträchtigung als minderwertig oder unwert zu diffamieren
Der Name „Krüppel gegen Rechts“ bezieht sich auf die Krüppelbewegung der 1970er und 80er Jahre, die den Begriff „Krüppel“ stolz und selbstbewusst nutzte und auch dadurch die Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft entlarvte. Die Initiative „Krüppel gegen Rechts“ hat sich auf der Mitmach-Tagung des bifos – dem Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter – am 17. Mai 2025 in Kassel gegründet.
E-Mail-Verteiler
Wer sich in den E-Mail-Verteiler von Krüppel gegen Rechts eintragen lassen will, kann eine E-Mail schicken an:
Auf www.krueppel-gegen-rechts.de wird demnächst eine Internetseite der Initiative Krüppel gegen Rechts entstehen.
Erstes Online-Austauschtreffen von Krüppel gegen Rechts am 23. Mai 2025 von 16:30 bis 17:30 Uhr
Wer an diesem Austauschtreffen teilnehmen möchte, kann dies über folgenden Link tun:
https://us02web.zoom.us/j/82134981087?pwd=AuaUXqElrqjFH5VGpLMOYGvoVJ5LNs.1
Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932
Teilnahme per Telefon:
069 5050 0952
Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932
Link zum kobinet-Bericht vom 18. Mai 2025 über die Gründung der Initiative Krüppel gegen Rechts
Berlin (kobinet) Die Nachricht, dass sich bei der Mitmach-Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog" am 17. Mai 2025 in Kassel eine neue Initiative mit dem provokanten Titel "Krüppel gegen Rechts" gegründet hat, hat für großes Interesse gesorgt. Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden, die diese Idee mit angeschoben haben, haben nun einen Text zur Erläuterung des Hintergrunds und der Ziele der Initiaitive verfasst, den die kobinet-nachrichten dokumentieren. Zudem wurde ein erstes Online-Austauschtreffen zur Initiative "Krüppel gegen Rechts" für Freitag, den 23. Mai 2025 von 16:30 - 17:30 Uhr angesetzt. Eine Kontakt-Mail-Adresse, über die man sich in den Verteiler der Initiative eintragen lassen kann, wurde zwischenzeitlich auch eingerichtet.
Was sich hinter der neuen Initiative verbirgt, schildern Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden wie folgt:
Krüppel gegen Rechts
„Krüppel gegen Rechts (KgR)“ ist eine menschenrechtsorientierte, zivilgesellschaftliche, parteiunabhängige, beeinträchtigungsübergreifende Initiative. Sie setzt sich ein
- für die Garantie und Umsetzung aller Menschenrechte
- für die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen
- für die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens
- für Demokratie und Inklusion
- gegen rechtspopulistische Ideologien
- gegen Ableismus, Sexismus, Rassismus und alle weiteren Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
- gegen alle Versuche, ein Leben mit Beeinträchtigung als minderwertig oder unwert zu diffamieren
Der Name „Krüppel gegen Rechts“ bezieht sich auf die Krüppelbewegung der 1970er und 80er Jahre, die den Begriff „Krüppel“ stolz und selbstbewusst nutzte und auch dadurch die Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft entlarvte. Die Initiative „Krüppel gegen Rechts“ hat sich auf der Mitmach-Tagung des bifos – dem Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter – am 17. Mai 2025 in Kassel gegründet.
E-Mail-Verteiler
Wer sich in den E-Mail-Verteiler von Krüppel gegen Rechts eintragen lassen will, kann eine E-Mail schicken an:
Auf www.krueppel-gegen-rechts.de wird demnächst eine Internetseite der Initiative Krüppel gegen Rechts entstehen.
Erstes Online-Austauschtreffen von Krüppel gegen Rechts am 23. Mai 2025 von 16:30 bis 17:30 Uhr
Wer an diesem Austauschtreffen teilnehmen möchte, kann dies über folgenden Link tun:
https://us02web.zoom.us/j/82134981087?pwd=AuaUXqElrqjFH5VGpLMOYGvoVJ5LNs.1
Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932
Teilnahme per Telefon:
069 5050 0952
Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932
Link zum kobinet-Bericht vom 18. Mai 2025 über die Gründung der Initiative Krüppel gegen Rechts