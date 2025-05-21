Menu Close

Initiative Krüppel gegen Rechts nimmt Fahrt auf

Veröffentlicht am 21.05.2025 07:05
Drei rote Ausrufezeichen
Berlin (kobinet) Die Nachricht, dass sich bei der Mitmach-Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog" am 17. Mai 2025 in Kassel eine neue Initiative mit dem provokanten Titel "Krüppel gegen Rechts" gegründet hat, hat für großes Interesse gesorgt. Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden, die diese Idee mit angeschoben haben, haben nun einen Text zur Erläuterung des Hintergrunds und der Ziele der Initiaitive verfasst, den die kobinet-nachrichten dokumentieren. Zudem wurde ein erstes Online-Austauschtreffen zur Initiative "Krüppel gegen Rechts" für Freitag, den 23. Mai 2025 von 16:30 - 17:30 Uhr angesetzt. Eine Kontakt-Mail-Adresse, über die man sich in den Verteiler der Initiative eintragen lassen kann, wurde zwischenzeitlich auch eingerichtet.

Was sich hinter der neuen Initiative verbirgt, schildern Prof. Dr. Sigrid Arnade und H.-Günter Heiden wie folgt:

Krüppel gegen Rechts

„Krüppel gegen Rechts (KgR)“ ist eine menschenrechtsorientierte, zivilgesellschaftliche, parteiunabhängige, beeinträchtigungsübergreifende Initiative. Sie setzt sich ein

  • für die Garantie und Umsetzung aller Menschenrechte
  • für die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen
  • für die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens
  • für Demokratie und Inklusion
  • gegen rechtspopulistische Ideologien
  • gegen Ableismus, Sexismus, Rassismus und alle weiteren Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
  • gegen alle Versuche, ein Leben mit Beeinträchtigung als minderwertig oder unwert zu diffamieren

Der Name „Krüppel gegen Rechts“ bezieht sich auf die Krüppelbewegung der 1970er und 80er Jahre, die den Begriff „Krüppel“ stolz und selbstbewusst nutzte und auch dadurch die Behindertenfeindlichkeit der Gesellschaft entlarvte. Die Initiative „Krüppel gegen Rechts“ hat sich auf der Mitmach-Tagung des bifos – dem Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter – am 17. Mai 2025 in Kassel gegründet.

E-Mail-Verteiler

Wer sich in den E-Mail-Verteiler von Krüppel gegen Rechts eintragen lassen will, kann eine E-Mail schicken an:

[email protected]

Auf www.krueppel-gegen-rechts.de wird demnächst eine Internetseite der Initiative Krüppel gegen Rechts entstehen.

Erstes Online-Austauschtreffen von Krüppel gegen Rechts am 23. Mai 2025 von 16:30 bis 17:30 Uhr

Wer an diesem Austauschtreffen teilnehmen möchte, kann dies über folgenden Link tun:

https://us02web.zoom.us/j/82134981087?pwd=AuaUXqElrqjFH5VGpLMOYGvoVJ5LNs.1

Meeting-ID: 821 3498 1087
Kenncode: 857932

Teilnahme per Telefon:
069 5050 0952

Ottmar Miles-Paul

