Erfolge durch die Ausbildung in Berufsbildungswerken

Veröffentlicht am 21.05.2025 10:03 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Ein glühendes Hufeisen wird auf einem Amboss geschmiedet
Glück schmieden
Foto: ykaiavu In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

BERLIN (kobinet) Die 51 Berufsbildungswerke (BBW) in Deutschland bemühen sich, wie der Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW), Tobias Schmidt erklärt, gemeinsam mit ihrem Partner, der Bundesagentur für Arbeit, um eine praxisnah-verzahnte, inklusiv ausgerichtete und qualitativ hochwertige Ausbildung. Die aktuellen Kennzahlen zur Ausbildungsqualität liegen vor. Dazu erklärt Tobias Schmidt, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW). Rund 16.000 junge Menschen mit Behinderungen werden gegenwärtig in den Berufsbildungswerken auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet. Eine individuelle Förderung, enge Begleitung und starke Kooperationen mit Betrieben vor Ort werden dabei als Grundlage des Erfolgs angesehen.

Zur Wirksamkeit der Arbeit der Berufsbildungswerke führt Tobias Schmidt folgende aktuellen Zahlen an:

  • 78 Prozent der Absolvent finden nach bestandener Prüfung eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt.
  • 89 Prozent bestehen ihre Abschlussprüfung vor den Kammern.
  • 20 Prozent der Ausbildungen erfolgen in enger Verzahnung mit regionalen Unternehmen.
  • 84 Prozent der Jugendlichen sind mit ihrer Ausbildung sehr zufrieden und fühlen sich gut auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet.

Dazu stellt Tobias Schmidt fest:Inklusion in der beruflichen Bildung ist erfolgreich, wenn Berufsbildungswerk, Betrieb und Auszubildende eng zusammenarbeiten. Die neue Bundesregierung ist jetzt an der Reihe, die erfolgreichen Strukturen und Erfahrungen der Berufsbildungswerke stärker zu nutzen – für alle Jugendlichen mit hohem Unterstützungsbedarf. Was wirkt, muss gefördert werden.“

Hartmut Smikac Nachricht

