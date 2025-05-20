Menu Close

The Winner is: Ich singe so lange ich lebe

Veröffentlicht am 20.05.2025 05:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Infozeichen
Info blau
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Mit ihrem lebensbejahenden Partysong "Ich singe, so lange ich lebe" sind Katholiki Tharenou und Dimitris Tharenos aus Griechenland die Gewinner des dritten International Low-Vision Song Contests (ILSC). Auf Platz zwei folgten Nicoletta Livadioti und Nikos Dimitriou aus Zypern. Den dritten Platz belegte die deutsche Band Rockytrio. Das teilte der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in seinem Newsletter dbsv-direkt mit.

Die Finalshow des ILSC fand am vergangenen Freitag, den 16. Mai 2025 im Yunus Emre Institut in Berlin statt und bot nicht nur ausgelassene Partystimmung, sondern auch tief berührende Geschichten und beeindruckende Talente. Die Show wurde live gestreamt und ist auch weiterhin auf YouTube verfügbar:

https://www.youtube.com/watch?v=8xdla4_JmxA

In diesem Jahr wurden 25 Beiträge von blinden und sehbehinderten Musikschaffenden aus aller Welt präsentiert. Bemerkenswert war nach Informationen von dbsv-direkt die starke Beteiligung aus Afrika, unter anderem aus dem Tschad, Guinea und Sierra Leone. Auch junge Talente im Teenageralter beeindruckten mit musikalischer Reife und persönlichen Geschichten.

„Der ILSC 2025 war mehr als ein Musikwettbewerb: Er war ein Zeichen für Inklusion, Vielfalt und internationale Verständigung“, heißt es vonseiten des DBSV. Alle Platzierungen, Songtitel und weitere Infos zur Veranstaltung gibt’s unter: www.dbsv.org/ilsc

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.