The Winner is: Ich singe so lange ich lebe

Berlin (kobinet)

Mit ihrem Party-Lied "Ich singe, so lange ich lebe" haben Katholiki Tharenou und Dimitris Tharenos aus Griechenland gewonnen. Sie haben beim dritten International Low-Vision Song Contest gewonnen. International Low-Vision Song Contest ist ein Musik-Wettbewerb für Menschen mit Seh-Behinderung. Der Contest heißt kurz ILSC. Contest bedeutet Wettbewerb.

Auf Platz 2 sind Nicoletta Livadioti und Nikos Dimitriou aus Zypern. Zypern ist eine Insel im Mittelmeer. Den dritten Platz hat die deutsche Band Rockytrio bekommen. Das hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband mitgeteilt. Der Verband heißt kurz DBSV.

Die Final-Show vom ILSC war am Freitag, den 16. Mai 2025. Die Show war im Yunus Emre Institut in Berlin. Das Yunus Emre Institut ist ein Kultur-Zentrum. Es gab gute Stimmung und bewegende Geschichten. Bewegende Geschichten sind Geschichten, die Menschen berühren und Gefühle auslösen.

Die Musiker haben tolle Talente gezeigt. Die Show wurde live im Internet gezeigt. Live bedeutet, dass man die Show direkt sehen konnte, während sie stattfand. Man kann die Show auch jetzt noch auf YouTube ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=8xdla4_JmxA

In diesem Jahr haben 25 blinde und sehbehinderte Musiker mitgemacht. Die Musiker kommen aus der ganzen Welt. Viele Musiker kommen aus Afrika. Zum Beispiel aus dem Tschad, Guinea und Sierra Leone. Tschad, Guinea und Sierra Leone sind Länder in Afrika.

Auch junge Musik-Talente haben mitgemacht. Sie haben mit ihrer Musik und ihren Geschichten beeindruckt.

Der DBSV sagt: Der ILSC 2025 war mehr als ein Musik-Wettbewerb. Er war ein Zeichen für Inklusion, Vielfalt und internationale Verständigung. Inklusion bedeutet, dass alle Menschen dabei sein können und niemand ausgeschlossen wird. Vielfalt bedeutet, dass Menschen unterschiedlich sind und das gut ist. Internationale Verständigung bedeutet, dass Menschen aus verschiedenen Ländern sich verstehen und gut miteinander umgehen.