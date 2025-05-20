Menu Close

Neuester Newsletter des Deutschen Behindertenrat veröffentlicht

Veröffentlicht am 20.05.2025 04:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) Der Deutsche Behindertenrat informiert regelmäßig über seine Aktivititäten mittels eines Newsletters. Nun hat der Deutsche Behindertenrat seinen neuesten Newsletter auf seiner Internetseite eingestellt. Dabei blickt das Bündnis der Behindertenverbände u.a. auf den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen zurück. Es gibt aber auch Berichte über das Wirken des Deutschen Behindertenrat in verschieden Arbeitsgruppen und zu neuen Publikationen.

Link zum Newsletter 3/2025 des Deutschen Behindertenrat

