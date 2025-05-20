Neuester Newsletter des Deutschen Behindertenrat veröffentlicht

Berlin (kobinet)
Der Deutsche Behinderten-rat hat einen neuen Newsletter gemacht.
Deutsche Behinderten-rat ist eine Gruppe von Vereinen, die für behinderte Menschen in Deutschland arbeitet.
Sie sorgt dafür, dass behinderte Menschen besser leben können und die gleichen Rechte bekommen.
Ein Newsletter ist ein Info-brief.
Der Newsletter ist jetzt im Internet zu finden.
Im Newsletter steht:
- Infos zum Europäischen Protest-tag für die Gleich-stellung von behinderten Menschen
- Infos zur Arbeit vom Deutschen Behinderten-rat in verschiedenen Arbeits-gruppen
- Infos zu neuen Büchern und Texten
Der Newsletter hat die Nummer 3 aus dem Jahr 2025.
Sie können hier den Newsletter lesen:
https://www.deutscher-behindertenrat.de/mime/00137661D1747055545.pdf
Berlin (kobinet) Der Deutsche Behindertenrat informiert regelmäßig über seine Aktivititäten mittels eines Newsletters. Nun hat der Deutsche Behindertenrat seinen neuesten Newsletter auf seiner Internetseite eingestellt. Dabei blickt das Bündnis der Behindertenverbände u.a. auf den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen zurück. Es gibt aber auch Berichte über das Wirken des Deutschen Behindertenrat in verschieden Arbeitsgruppen und zu neuen Publikationen.
