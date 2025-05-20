IAAP-DACH Online-Seminar: Update zu EU-Standards und -Richtlinien

Berlin (kobinet)

IAAP D-A-CH ist die deutschsprachige Niederlassung der IAAP. IAAP ist die Abkürzung für International Association of Accessibility Professionals. Das ist Englisch und bedeutet: Internationaler Verband für Fachleute im Bereich Barrierefreiheit.

Das ist ein Verein für Fachleute, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen. Barrierefreiheit bedeutet: Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können. Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei.

IAAP D-A-CH macht Workshops und Informations-veranstaltungen. Workshops sind Treffen, bei denen Menschen zusammen etwas lernen und üben. Dabei geht es um Barrierefreiheit von Webseiten und IT-Technologien. IT-Technologien sind alle Geräte und Programme mit Computern, zum Beispiel Handys, Tablets oder Internet-Seiten.

Die IAAP D-A-CH macht ein Online-Seminar. Ein Online-Seminar ist eine Veranstaltung im Internet, wo jemand etwas erklärt und man von zu Hause aus teilnehmen kann. Dort gibt es Informationen zu den EU-Standards und Richtlinien. EU-Standards und Richtlinien sind Regeln, die die Europäische Union festlegt. Diese Regeln sagen, wie etwas gemacht werden soll, damit es für alle Menschen zugänglich ist.

Wann ist das Online-Seminar? Das Online-Seminar ist am Donnerstag, 22. Mai 2025. Das Online-Seminar dauert von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Was können Sie im Online-Seminar erfahren? Was gibt es Neues?

Wie weit sind die Standards?

Dafür kommt Susanna Laurin zum Online-Seminar. Sie ist die Vertreterin für die IAAP in Europa.