IAAP-DACH Online-Seminar: Update zu EU-Standards und -Richtlinien

Berlin (kobinet)
IAAP D-A-CH ist die deutschsprachige Niederlassung der IAAP.
IAAP ist die Abkürzung für International Association of Accessibility Professionals.
Das ist Englisch und bedeutet: Internationaler Verband für Fachleute im Bereich Barrierefreiheit.
Das ist ein Verein für Fachleute, die sich mit Barrierefreiheit beschäftigen.
Barrierefreiheit bedeutet: Jeder Mensch soll überall mitmachen können und alles verstehen können.
Wenn es keine Hindernisse gibt, ist etwas barrierefrei.
IAAP D-A-CH macht Workshops und Informations-veranstaltungen.
Workshops sind Treffen, bei denen Menschen zusammen etwas lernen und üben.
Dabei geht es um Barrierefreiheit von Webseiten und IT-Technologien.
IT-Technologien sind alle Geräte und Programme mit Computern, zum Beispiel Handys, Tablets oder Internet-Seiten.
Die IAAP D-A-CH macht ein Online-Seminar.
Ein Online-Seminar ist eine Veranstaltung im Internet, wo jemand etwas erklärt und man von zu Hause aus teilnehmen kann.
Dort gibt es Informationen zu den EU-Standards und Richtlinien.
EU-Standards und Richtlinien sind Regeln, die die Europäische Union festlegt.
Diese Regeln sagen, wie etwas gemacht werden soll, damit es für alle Menschen zugänglich ist.
Wann ist das Online-Seminar?
Das Online-Seminar ist am Donnerstag, 22. Mai 2025.
Das Online-Seminar dauert von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Was können Sie im Online-Seminar erfahren?
- Was gibt es Neues?
- Wie weit sind die Standards?
Dafür kommt Susanna Laurin zum Online-Seminar.
Sie ist die Vertreterin für die IAAP in Europa.
Mehr Informationen zum Online-Seminar mit Susanna Laurin finden Sie hier:
https://www.iaap-dach.org/veranstaltungen/veranstaltungen-leser/iaap-d-a-ch-online-seminar-update-eu-standards-und-richtlinien-2.html
Dort können Sie sich auch anmelden.
Berlin (kobinet) IAAP D·A·CH ist die deutschsprachige Niederlassung der IAAP (International Association of Accessibility Professionals) und veranstaltet Workshops und Informationsveranstaltungen zur Barrierefreiheit von Webseiten und IT-Technologien. Es ist ein Oline-Seminar zu den EU-Standards- und Richtlinien angekündigt. Den Text entnahmen wir der Ankündigung.
Online-Seminar: Update zu EU-Standards und -Richtlinien
Diese Woche am Donnerstag, 22. Mai 2025 gibt es von 15:00-16:00 Uhr wieder ein Update zu den EU-Standards und -Richtlinien.
Was gibt es Neues? Wie weit sind die Standards? Dazu haben wir Susanna Laurin eingeladen, IAAP and G3ict EU Representative.
Information und Anmeldung zum Online-Seminar mit Susanna Laurin
