IAAP-DACH Online-Seminar: Update zu EU-Standards und -Richtlinien

Veröffentlicht am 20.05.2025 22:21 von Hubertus Thomasius in der Kategorie Nachricht (?)
EU Fahne
Foto: OpenClipart-Vectors In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

Berlin (kobinet) IAAP D·A·CH ist die deutschsprachige Niederlassung der IAAP (International Association of Accessibility Professionals) und veranstaltet Workshops und Informationsveranstaltungen zur Barrierefreiheit von Webseiten und IT-Technologien. Es ist ein Oline-Seminar zu den EU-Standards- und Richtlinien angekündigt. Den Text entnahmen wir der Ankündigung.

Online-Seminar: Update zu EU-Standards und -Richtlinien

Diese Woche am Donnerstag, 22. Mai 2025 gibt es von 15:00-16:00 Uhr wieder ein Update zu den EU-Standards und -Richtlinien.
Was gibt es Neues? Wie weit sind die Standards? Dazu haben wir Susanna Laurin eingeladen, IAAP and G3ict EU Representative.
Information und Anmeldung zum Online-Seminar mit Susanna Laurin

