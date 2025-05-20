Generationswechsel in der Behindertenrechtsbewegung – unsere Stimmen zählen!

München / Kassel (kobinet)
"Das war ein tolles Wochenende.
Ich durfte an der Mitmach-Tagung vom Bildungs-Institut bifos teilnehmen.
Die Tagung war im Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Kassel.
Zentrum für selbstbestimmtes Leben: Hier arbeiten und treffen sich Menschen mit Behinderung.
Sie helfen anderen, selbst zu entscheiden und frei zu leben.
Ich habe viele Eindrücke und neue Ideen bekommen."
Das hat Lucienne Mindermann geschrieben.
Sie war am 16. und 17. Mai 2025 bei der Mitmach-Tagung.
Die Tagung hatte den Namen:
"Gestern - Heute - Morgen: Behinderten-Rechts-Bewegung im Dialog."
Lucienne Mindermann hat den kobinet-nachrichten einen Text geschickt.
kobinetnachrichten: Das sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung.
Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden.
Der Text heißt:
"Generationswechsel in der Behinderten-Rechts-Bewegung – unsere Stimmen zählen!"
Generationswechsel in der Behinderten-Rechts-Bewegung – unsere Stimmen zählen!
Beitrag von Lucienne Mindermann
Das war ein tolles Wochenende.
Ich durfte an der Mitmach-Tagung vom Bildungs-Institut bifos teilnehmen.
Die Tagung war im Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Kassel.
Zentrum für selbstbestimmtes Leben: Hier arbeiten und treffen sich Menschen mit Behinderung.
Sie helfen anderen, selbst zu entscheiden und frei zu leben.
Ich habe viele Eindrücke und neue Ideen bekommen.
Etwa 70 Menschen aus ganz Deutschland waren bei der Tagung dabei.
Es waren Menschen dabei, die schon lange für die Rechte von Menschen mit Behinderungen kämpfen.
Und es waren junge Menschen dabei, die sich neu für Behinderten-Rechte einsetzen.
Für mich war wichtig: Junge Menschen sollen bei der Tagung zu Wort kommen.
In den Arbeits-Gruppen und Gesprächen wurde deutlich:
Es gibt jetzt eine neue Generation von behinderten Menschen.
Diese Generation will Verantwortung übernehmen.
Sie will eigene Themen setzen und für echte Inklusion kämpfen.
Ein wichtiges Zeichen war auch:
Die Gruppe "Krüppel gegen rechts" wurde bei der Tagung gegründet.
Mit dieser Gruppe sind wir klar gegen Ausgrenzung und gegen rechte Politik.
Bei vielen Gesprächen ging es um: Vielfalt, Selbstbestimmung und Zusammenhalt.
selbstbestimmtes: Du entscheidest selbst, was du tun willst.
Niemand anderes sagt dir, was richtig für dich ist.
Mein Fazit:
Junge Menschen wollen die Behinderten-Politik mitgestalten.
Der Austausch zwischen den Generationen macht die Bewegung stark.
Wir brauchen Orte, wo wir unsere Ideen einbringen können.
Wir wollen gemeinsam für Inklusion kämpfen.
Danke an alle, die diese Tagung möglich gemacht haben.
Und danke an alle, die ihre Geschichten und ihr Wissen geteilt haben.
Jetzt müssen wir weitermachen – laut, mutig und gemeinsam!
Krüppel gegen Rechts
Bei der Mitmach-Tagung vom bifos wurde am 17. Mai 2025 die Gruppe "Krüppel gegen Rechts" gegründet.
Wer in den E-Mail-Verteiler der Gruppe aufgenommen werden möchte, kann eine Mail schicken an:
München / Kassel (kobinet) "Was für ein inspirierendes Wochenende! Ich durfte an der Mitmach-Tagung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) im Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Kassel teilnehmen – und bin voller Eindrücke, Motivation und neuer Ideen." Das schrieb Lucienne Mindermann, die am 16. und 17. Mai 2025 an der Mitmach-Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog teilgenommen hat, in ihrem Beitrag "Generationswechsel in der Behindertenrechtsbewegung – unsere Stimmen zählen!", den diese den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Generationswechsel in der Behindertenrechtsbewegung – unsere Stimmen zählen!
Beitrag von Lucienne Mindermann
Was für ein inspirierendes Wochenende! Ich durfte an der Mitmach-Tagung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) im Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Kassel teilnehmen – und bin voller Eindrücke, Motivation und neuer Ideen.
Die Tagung brachte rund 70 Menschen aus ganz Deutschland zusammen: Engagierte, die schon lange für die Rechte von Menschen mit Behinderungen kämpfen, und junge Aktive, die mit neuen Perspektiven und viel Energie die Zukunft der Bewegung mitgestalten wollen. Besonders wichtig war mir, dass die Stimmen junger Menschen in diesem Dialog gehört werden – denn wir sind nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart der Behindertenrechtsbewegung.
In den Arbeitsgruppen, Diskussionsrunden und kreativen Formaten wurde deutlich: Es gibt eine neue Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, eigene Themen zu setzen und für echte Inklusion einzustehen. Die Arbeitsgruppe „Selbstvertretung junger Menschen mit Beeinträchtigungen“ hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns vernetzen, unsere Erfahrungen teilen und gemeinsam laut werden.
Ein starkes Zeichen war auch die Gründung der Initiative „Krüppel gegen rechts“, mit der wir uns klar gegen Ausgrenzung und rechte Tendenzen positionieren. Vielfalt, Selbstbestimmung und Solidarität standen im Mittelpunkt vieler Diskussionen – und es wurde deutlich: Die Behindertenrechtsbewegung lebt von unterschiedlichen Stimmen und Erfahrungen.
Mein Fazit:
Junge Menschen wollen und müssen die Behindertenpolitik aktiv mitgestalten. Der Austausch zwischen den Generationen ist eine große Stärke der Bewegung. Es braucht Räume, in denen wir unsere Ideen einbringen, Projekte starten und gemeinsam für Inklusion kämpfen können.
Danke an alle, die diese Tagung möglich gemacht haben und an alle, die ihre Geschichten, ihr Wissen und ihre Visionen geteilt haben. Jetzt liegt es an uns, weiterzumachen – laut, mutig und gemeinsam!
Krüppel gegen Rechts
Wer in den Verteiler der bei der Mitmach-Tagung des bifos am 17. Mai 2025 gegründeten Initiaitve „Krüppel gegen Rechts“ mit aufgenommen werden möchte, kann eine Mail an [email protected] schicken. Weitere Informationen folgen sicher bald.
München / Kassel (kobinet) "Was für ein inspirierendes Wochenende! Ich durfte an der Mitmach-Tagung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) im Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in Kassel teilnehmen – und bin voller Eindrücke, Motivation und neuer Ideen." Das schrieb Lucienne Mindermann, die am 16. und 17. Mai 2025 an der Mitmach-Tagung "Gestern - Heute - Morgen: Behindertenrechtsbewegung im Dialog teilgenommen hat, in ihrem Beitrag "Generationswechsel in der Behindertenrechtsbewegung – unsere Stimmen zählen!", den diese den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Generationswechsel in der Behindertenrechtsbewegung – unsere Stimmen zählen!
Beitrag von Lucienne Mindermann
Was für ein inspirierendes Wochenende! Ich durfte an der Mitmach-Tagung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) im Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Kassel teilnehmen – und bin voller Eindrücke, Motivation und neuer Ideen.
Die Tagung brachte rund 70 Menschen aus ganz Deutschland zusammen: Engagierte, die schon lange für die Rechte von Menschen mit Behinderungen kämpfen, und junge Aktive, die mit neuen Perspektiven und viel Energie die Zukunft der Bewegung mitgestalten wollen. Besonders wichtig war mir, dass die Stimmen junger Menschen in diesem Dialog gehört werden – denn wir sind nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart der Behindertenrechtsbewegung.
In den Arbeitsgruppen, Diskussionsrunden und kreativen Formaten wurde deutlich: Es gibt eine neue Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, eigene Themen zu setzen und für echte Inklusion einzustehen. Die Arbeitsgruppe „Selbstvertretung junger Menschen mit Beeinträchtigungen“ hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns vernetzen, unsere Erfahrungen teilen und gemeinsam laut werden.
Ein starkes Zeichen war auch die Gründung der Initiative „Krüppel gegen rechts“, mit der wir uns klar gegen Ausgrenzung und rechte Tendenzen positionieren. Vielfalt, Selbstbestimmung und Solidarität standen im Mittelpunkt vieler Diskussionen – und es wurde deutlich: Die Behindertenrechtsbewegung lebt von unterschiedlichen Stimmen und Erfahrungen.
Mein Fazit:
Junge Menschen wollen und müssen die Behindertenpolitik aktiv mitgestalten. Der Austausch zwischen den Generationen ist eine große Stärke der Bewegung. Es braucht Räume, in denen wir unsere Ideen einbringen, Projekte starten und gemeinsam für Inklusion kämpfen können.
Danke an alle, die diese Tagung möglich gemacht haben und an alle, die ihre Geschichten, ihr Wissen und ihre Visionen geteilt haben. Jetzt liegt es an uns, weiterzumachen – laut, mutig und gemeinsam!
Krüppel gegen Rechts
Wer in den Verteiler der bei der Mitmach-Tagung des bifos am 17. Mai 2025 gegründeten Initiaitve „Krüppel gegen Rechts“ mit aufgenommen werden möchte, kann eine Mail an [email protected] schicken. Weitere Informationen folgen sicher bald.