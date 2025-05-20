Generationswechsel in der Behindertenrechtsbewegung – unsere Stimmen zählen!

München / Kassel (kobinet)

Das hat Lucienne Mindermann geschrieben. Sie war am 16. und 17. Mai 2025 bei der Mitmach-Tagung. Die Tagung hatte den Namen: "Gestern - Heute - Morgen: Behinderten-Rechts-Bewegung im Dialog."

Lucienne Mindermann hat den kobinet-nachrichten einen Text geschickt. kobinetnachrichten: Das sind Berichte von den wichtigen Treffen der Regierung. Sie zeigen, was die Minister besprechen und entscheiden. Der Text heißt: "Generationswechsel in der Behinderten-Rechts-Bewegung – unsere Stimmen zählen!"

Generationswechsel in der Behinderten-Rechts-Bewegung – unsere Stimmen zählen! Beitrag von Lucienne Mindermann

Das war ein tolles Wochenende. Ich durfte an der Mitmach-Tagung vom Bildungs-Institut bifos teilnehmen. Die Tagung war im Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Kassel. Zentrum für selbstbestimmtes Leben: Hier arbeiten und treffen sich Menschen mit Behinderung. Sie helfen anderen, selbst zu entscheiden und frei zu leben. Ich habe viele Eindrücke und neue Ideen bekommen.

Etwa 70 Menschen aus ganz Deutschland waren bei der Tagung dabei. Es waren Menschen dabei, die schon lange für die Rechte von Menschen mit Behinderungen kämpfen. Und es waren junge Menschen dabei, die sich neu für Behinderten-Rechte einsetzen. Für mich war wichtig: Junge Menschen sollen bei der Tagung zu Wort kommen.

In den Arbeits-Gruppen und Gesprächen wurde deutlich: Es gibt jetzt eine neue Generation von behinderten Menschen. Diese Generation will Verantwortung übernehmen. Sie will eigene Themen setzen und für echte Inklusion kämpfen.

Ein wichtiges Zeichen war auch: Die Gruppe "Krüppel gegen rechts" wurde bei der Tagung gegründet. Mit dieser Gruppe sind wir klar gegen Ausgrenzung und gegen rechte Politik. Bei vielen Gesprächen ging es um: Vielfalt, Selbstbestimmung und Zusammenhalt. selbstbestimmtes: Du entscheidest selbst, was du tun willst. Niemand anderes sagt dir, was richtig für dich ist.

Mein Fazit:

Junge Menschen wollen die Behinderten-Politik mitgestalten. Der Austausch zwischen den Generationen macht die Bewegung stark. Wir brauchen Orte, wo wir unsere Ideen einbringen können. Wir wollen gemeinsam für Inklusion kämpfen.

Danke an alle, die diese Tagung möglich gemacht haben. Und danke an alle, die ihre Geschichten und ihr Wissen geteilt haben. Jetzt müssen wir weitermachen – laut, mutig und gemeinsam!

Krüppel gegen Rechts