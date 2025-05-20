„Der Depp des Gemetzels“ oder „Die ganze Wahrheit über die Behindertenhilfe“

Er könnte mit Ihnen einen Kurs im Bogen-schießen machen.

Schweige-pflicht bedeutet, dass man nicht über bestimmte Dinge sprechen darf.

Kritisches Nachdenken über die Regeln der Einrichtungen gibt es kaum noch.

Auch über das Verhalten von Kollegen reden gibt es noch.

Professioneller Abstand bedeutet, dass man bei der Arbeit eine gewisse Distanz zu den betreuten Menschen hält.

Aber professionellen Abstand als Grund zum Nichts-tun nehmen, das gibt es immer noch.

Man sagte oft: Erst noch eine rauchen, dann fangen wir an!

Dienst-zimmer sind Räume, in denen Mitarbeiter ihre Pausen machen oder Besprechungen haben.

Man hat über Urlaub geredet oder über das neue Auto.

Früher gab es viel Zeit zum Reden zwischen den Schichten.

Sie schließen die Person aus oder machen sie schlecht.

Bei diesem Gespräch sagt man ihm: Er hat einen zu engen Kontakt zu den betreuten Menschen.

Wenn er eine neue Arbeit beginnt, läuft es immer gleich ab.

Ein Freund von Stephan Laux hat ihm erzählt, warum das so ist.

Aber seit Corona wird er für seine Kurse kaum noch angefragt.

Bogen-schießen ist ein Sport, bei dem man mit Pfeil und Bogen auf eine Ziel-scheibe schießt.

Er bietet Kurse für Menschen an, die in der Behinderten-hilfe arbeiten.

Wenn Sie den Text zu Ende lesen, bekommen Sie einen Link zu einem Film.

Sie können sehen, wie der Berater Stephan Laux über sich selbst schreibt.

Stephan Laux beim Bogenschießen

Foto: Stephan Laux

Villmar - Weyer (kobinet) Kommen Sie näher! Kommen Sie ran! Werden Sie Zeuge, wie sich der Berater, Fortbildner, Coach und Autor Stephan Laux in seiner neuen Kolumne komplett selbst demontiert. Wenn Sie die Lektüre bis zum Ende durchhalten, werden Sie mit einem Link zur Verfilmung dieser Kolumne belohnt, die, in atemberaubender Super 8-Qualität, auf den aktuellen Filmfestspielen in Cannes eine Palme abgreifen würde, hätte man sie eingereicht.

In dieser Kolumne gebe ich meiner beruflichen Zukunft als Anbieter von Workshops für die Behindertenhilfe den Gnadenschuss.

Danach werden mir weder Ellen Keune noch Dr. Birgit Rothenberg, mit denen ich um Haaresbreite einen Beitrag für die Mitmachtagung in Kassel angeboten hätte, einen Job in ihren Lehranstalten für in der Behindertenhilfe Tätigen anbieten. Bei anderen potenziellen Kund*innen stehe ich ohnehin schon auf dem Index.

Alles ließ sich eigentlich ganz gut an, als ich die Idee hatte, meine beruflichen Erfahrungen und Erkenntnisse in Workshops anzubieten und damit meine kärgliche Erwerbsminderungsrente aufzubessern. Besonders die Kurse im „Meditativen Bogenschießen“ wurden häufig angefragt und ernteten ein durchweg positives Feedback. Griffen Sie doch Themen wie „Das Ziel nicht aus den Augen verlieren“, „Loslassen können“, „Achtsamkeit“ und „Reflektieren des eigenen Tuns“ auf. Selbstverständlich hatten meine Angebote, die u.a. auch die „personenzentrierte und ressourcenorientierte Dokumentation“ und „Die Arbeitsorganisation in Einrichtungen der Behindertenhilfe“ zum Inhalt hatten, alle auch einen kritischen und selbstkritischen Hintergrund, weil sie alle Haltung und ein humanistisches Menschenbild als Grundsatz der sozialen Arbeit voraussetzten.

Den Grund dafür, dass ich seit der Coronazeit kaum noch angefragt werde, lieferte mir ein alter und geschätzter Kollege und Freund, dem ich in meiner beruflichen Biografie ein Kapitel gewidmet habe.

Im Buch hatte er sich für das Pseudonym „Tristan“ entschieden. Der Name stammt aus dem keltischen und bedeutet so viel wie „Aufruhr“, „Tumult“ oder „Waffengeklirr“. Dieses Pseudonym scheint Programm in seiner beruflichen Laufbahn, die irgendwie nicht enden zu wollen scheint, zu sein. Der Mann ist über 70, und es gelingt ihm offensichtlich nicht, sich endlich in den mehr als verdienten Ruhestand zu verabschieden.

Das würde sicher auch seine potenziellen Arbeitgeber in der Behindertenhilfe freuen. Hätte man doch so einen kritischen Geist mehr endlich vom Hals.

Seine eigentlich postpensionären Anstellungen verlaufen in den letzten zehn Jahren immer nach demselben Muster in mehr oder weniger kurzfristigen Arbeitsverhältnissen.

Zuerst ist man erfreut, dass sich eine erfahrene, hoch qualifizierte und praxiserprobte Fachkraft entscheidet, der Aufforderung der Politik nachzukommen, länger zu arbeiten. Nach 4 bis 6 Wochen bittet man ihn zum ersten Personalgespräch. Dieses Gespräch hat immer mehr oder weniger subtil folgendes Problem zum Inhalt: Meinem Freund wird vorgeworfen, er pflege einen zu nahen Kontakt zu den Betreuten. Ihm fehle es also an der nötigen „professionellen Distanz“.

Wie sie denn zu dieser Einschätzung gelangt seien? Fragt mein Freund dann stets seine Vorgesetzten. „Das sei von Kolleg*innen beobachtet worden!“, lautet dann die Antwort, die für mich eine wenig eloquente Umschreibung für von Führungskräften gebilligtes Mobbing beschreibt.

Ich kann mich an Zeiten meiner beruflichen Tätigkeit erinnern, in denen wir zwischen den jeweiligen Schichten im Wohnheimdienst tariflich zugesicherte sogenannte „Übergabezeiten“ von einer 3⁄4 Stunde hatten, die wir nicht selten auf das Doppelte ausweiteten. Es gab viel zu berichten. Aus dem letzten Urlaub. Über das neue Auto. Und natürlich auch über die schlechten Arbeitsbedingungen und Zustände in der Behindertenhilfe. Damals durfte man in den Dienstzimmern dieser Welt noch rauchen. Und der meistgebrauchte Satz in diesem Kontext war: „Eine rauchen wir noch, dann fangen wir an!“

Das Rauchen in Dienstzimmern ist mittlerweile ein Abmahnungs-, wenn nicht Kündigungsgrund. Die professionelle Distanz als Begründung für das Nichtstun herzunehmen, scheint aber immer noch weitverbreitet. Auch das Beobachten und das Diskutieren des Verhaltens von Kolleg*innen scheinen immer noch Inhalt von zumindest informellen Gesprächsrunden zu sein.

Was hingegen kaum noch geht, ist das kritische Hinterfragen institutionellen Handels in den Einrichtungen, das Überprüfen der Mitarbeitenden, ob denn dieses Handeln humanistischen und inklusiven Ansprüchen genügt. So schildern es mir zumindest mein Freund und andere Ex-Kolleg*innen oder zaghaft kritische Berufseinsteiger*innen. Das scheint auch nicht Inhalt des Unterrichts an Schulen für soziale Berufe zu sein. Dabei wäre es dringend notwendig, um echte Inklusion voranzubringen.

In den Arbeitsverträgen von Einrichtungen wird den Angestellten eine Schweigepflicht abverlangt. Warum? Was gibt es da zu verbergen?

Das gehört bis auf die datenschutzrechtlichen Aspekte abgeschafft! Zugunsten eines kultivierten whistle blowings!

Natürlich gibt es wahrscheinlich positive Beispiele, die den Schilderungen meines Freundes widersprechen.

Wenn Sie, liebe Leser*innen welche kennen, stellen Sie einen Kontakt zu mir her. Ich könnte mit Ihnen, im Rahmen eines Teamtages meditativ Bogenschießen, wenn sie sich darauf einlassen, dass die Teilnehmenden eventuell selbstbewusster und konstruktiv kritischer aus solch einem Workshop herausgehen. Denn auch das ist eine Wahrheit über die Behindertenhilfe. Es fehlt an selbstbewussten, kritischen Mitarbeitenden.

Und es fehlt nicht an professioneller Distanz, sondern zuweilen an professioneller Nähe!

Zur Belohnung fürs Durchhalten hier der Link zum Video: https://youtu.be/Fclb8Y-QlU8?si=2gtvxtsyimdrWh-0

Stephan Laux, Mai 2025