Wichtiges Urteil zu Assistenzleistungen für Schulkinder an Nachmittagen und Wochenenden

Lüneburg (kobinet)

Kinder mit Behinderung können zu Hause Assistenz bekommen.

Das hat das Sozialgericht Lüneburg am 12. Februar 2025 entschieden. Das Sozialgericht ist ein besonderes Gericht. Es entscheidet bei Streit um soziale Leistungen.

Eltern müssen sich zwar um ihre Kinder kümmern. Das steht im Gesetz. Aber ein Kind mit Behinderung braucht mehr Hilfe. Diese zusätzliche Hilfe muss der Eingliederungshilfeträger bezahlen. Eingliederungshilfeträger sind Ämter oder Behörden. Sie bezahlen Hilfen für Menschen mit Behinderung.

Ein Kind mit Behinderung muss nicht in einem Wohnheim leben. Es darf zu Hause bei den Eltern bleiben.

Der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern hat auf dieses Urteil hingewiesen. In einem Bundesverband arbeiten viele Gruppen zu einem Thema zusammen. Sie wollen gemeinsam etwas erreichen und sprechen für alle Mitglieder mit einer Stimme.

Kerstin Blochberger vom Verband findet einen Teil der Begründung besonders wichtig: Der Anspruch auf Assistenz ist unabhängig vom Alter des Kindes. Anspruch bedeutet: Man hat ein Recht auf etwas. Assistenz bedeutet: Hilfe bei täglichen Aufgaben.

Eltern müssen sich zwar um ihr Kind kümmern. Aber ein Kind mit Behinderung braucht mehr Hilfe. Diese Hilfe müssen die Eltern nicht allein leisten.

Die Eltern arbeiten. Und sie haben noch andere Kinder, die auch Hilfe brauchen.