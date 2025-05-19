Berlin (kobinet)
Unsichtbar gemacht – Wenn Bürokratie Behindertenrechte verhindert.
Bürokratie bedeutet: Behörden und Ämter machen viele Regeln, die wir befolgen müssen.
Oft muss man dafür viele Papiere ausfüllen.
So heißt ein Podcast von Inklusion Ganz Einfach Leben.
Ein Podcast ist eine Sendung, die man im Internet anhören kann.
Man kann diese Sendungen hören, wann man will.
Man nennt den Podcast auch IGEL.
In diesem Podcast sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag über ein wichtiges Thema.
Sie sprechen darüber, wie behinderte Menschen oft unsichtbar gemacht werden.
Obwohl es Gesetze für Teilhabe gibt, fallen viele behinderte Menschen durchs Raster.
Das passiert durch:
- Zu viel Bürokratie
- Strukturelle Hürden
- Fehlendes Verständnis
Strukturelle Hürden bedeutet: Manche Dinge im Leben machen es Menschen extra schwer, weil sie schlecht gemacht sind.
Es können Regeln, Bauten oder Abläufe sein, die nicht für alle funktionieren.
In der Sendung erzählen sie von Menschen mit seltenen Behinderungen.
Diese Menschen müssen täglich kämpfen:
- Um gesehen zu werden
- Um Anerkennung zu bekommen
- Um Unterstützung zu bekommen
Der Podcast spricht über diese Themen:
- Probleme mit Behörden und vielen Akten
- Wenn gesetzliche Rechte nicht umgesetzt werden
- Was man braucht, um gehört zu werden
- Warum Mut, Zusammenhalt und politischer Wille wichtig sind
Diese Folge ist wichtig, weil sie zeigt:
Inklusion braucht nicht nur schöne Worte, sondern echte Taten.
Inklusion bedeutet: Jeder Mensch darf überall mitmachen.
Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.
Besonders von Ämtern und Behörden, die Verantwortung haben.
Den Podcast kann man im Internet hören.
Es gibt auch Links zu früheren Folgen des Podcasts IGEL.
Berlin (kobinet) "'Unsichtbar gemacht!' – Wenn Bürokratie Behindertenrechte verhindert: Über das Schweigen der Akten, die Wut der Betroffenen und den Mut, endlich sichtbar zu werden", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) aus der Reihe Sonntag trifft IGEL. In dieser Ausgabe spricht Sascha Lang gemeinsam mit Jennifer Sonntag darüber, wie strukturelle Hürden, bürokratische Abläufe und fehlendes Verständnis dazu führen, dass Menschen mit Behinderung durch das Raster fallen – obwohl es Gesetze gibt, die eigentlich ihre Teilhabe sichern sollen.
In dieser Episode des Sonntagstalk mit Jennifer Sonntag und Sascha Lang sprechen diese über ein Thema, das viele betrifft, aber selten öffentlich gemacht wird: „Wie strukturelle Hürden, bürokratische Abläufe und fehlendes Verständnis dazu führen, dass Menschen mit Behinderung durch das Raster fallen – obwohl es Gesetze gibt, die eigentlich ihre Teilhabe sichern sollen. An Hand eurer Feedbacks erzählen wir eindrücklich, wie das Leben mit einer seltenen Behinderung zum täglichen Kampf um Sichtbarkeit, Anerkennung und Unterstützung wird. Es geht um ein System, das auf Normen gebaut ist – und dabei jene ignoriert, die nicht in die Schablone passen. Themen u.a.:
- Zwischen Aktenbergen und Behördenfrust
- Wenn gesetzliche Ansprüche ins Leere laufen
- Was es braucht, um gesehen und gehört zu werden
- Die Rolle von Mut, Solidarität und politischem Willen
Warum diese Folge wichtig ist:
Weil sie deutlich macht, dass Inklusion nicht nur eine schöne Idee ist, sondern konkrete Taten erfordert – besonders von den Institutionen, die Verantwortung tragen. Feedback gerne an: [email protected] „. So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast
