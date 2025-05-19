Berlin (kobinet)

Unsichtbar gemacht – Wenn Bürokratie Behindertenrechte verhindert.

Bürokratie bedeutet: Behörden und Ämter machen viele Regeln, die wir befolgen müssen.

Oft muss man dafür viele Papiere ausfüllen.

So heißt ein Podcast von Inklusion Ganz Einfach Leben.

Ein Podcast ist eine Sendung, die man im Internet anhören kann.

Man kann diese Sendungen hören, wann man will.

Man nennt den Podcast auch IGEL.