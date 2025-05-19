Menu Close

Unsichtbar gemacht: Wenn Bürokratie Behindertenrechte verhindert

Veröffentlicht am 19.05.2025 06:38 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL für Mai 2025
Foto: IGEL-Media

Berlin (kobinet) "'Unsichtbar gemacht!' – Wenn Bürokratie Behindertenrechte verhindert: Über das Schweigen der Akten, die Wut der Betroffenen und den Mut, endlich sichtbar zu werden", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) aus der Reihe Sonntag trifft IGEL. In dieser Ausgabe spricht Sascha Lang gemeinsam mit Jennifer Sonntag darüber, wie strukturelle Hürden, bürokratische Abläufe und fehlendes Verständnis dazu führen, dass Menschen mit Behinderung durch das Raster fallen – obwohl es Gesetze gibt, die eigentlich ihre Teilhabe sichern sollen.

In dieser Episode des Sonntagstalk mit Jennifer Sonntag und Sascha Lang sprechen diese über ein Thema, das viele betrifft, aber selten öffentlich gemacht wird: „Wie strukturelle Hürden, bürokratische Abläufe und fehlendes Verständnis dazu führen, dass Menschen mit Behinderung durch das Raster fallen – obwohl es Gesetze gibt, die eigentlich ihre Teilhabe sichern sollen. An Hand eurer Feedbacks erzählen wir eindrücklich, wie das Leben mit einer seltenen Behinderung zum täglichen Kampf um Sichtbarkeit, Anerkennung und Unterstützung wird. Es geht um ein System, das auf Normen gebaut ist – und dabei jene ignoriert, die nicht in die Schablone passen. Themen u.a.:

  • Zwischen Aktenbergen und Behördenfrust
  • Wenn gesetzliche Ansprüche ins Leere laufen
  • Was es braucht, um gesehen und gehört zu werden
  • Die Rolle von Mut, Solidarität und politischem Willen

Warum diese Folge wichtig ist:
Weil sie deutlich macht, dass Inklusion nicht nur eine schöne Idee ist, sondern konkrete Taten erfordert – besonders von den Institutionen, die Verantwortung tragen. Feedback gerne an: [email protected] „. So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

