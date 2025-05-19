Stottern ist eine Behinderung: Aufblühen statt Abtauchen

Infozeichen

Foto: public domain

Bonn (kobinet) "Viele Lehrer und Pädagogen wissen es bisher noch nicht: Wenn ein Kind stottert, ist es nicht nur zurückhaltend oder sucht lediglich nach den richtigen Worten. Stottern ist eine Behinderung. Das Projekt 'Aufblühen statt abtauchen' der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe sensibilisiert fürs Thema und zeigt: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, können auch stotternde Schulkinder in ihrer Klasse 'aufblühen'." Darüber berichtet die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter.

Link zu weiteren Informationen zum Projekt