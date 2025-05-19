Kurzzeitpflege – aber WO ?

HANNOVER (kobinet)

Seit vielen Monaten gibt es kein klares Signal zum Erhalt des Aegidius-Hauses. Das Aegidius-Haus ist die einzige Kurzzeitpflege-Einrichtung in Niedersachsen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Kurzzeitpflege bedeutet: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen werden für kurze Zeit betreut. So können sich die Eltern erholen. Deshalb sind pflegende Eltern in Niedersachsen sehr verunsichert.

Der Landesverein pflegender Angehöriger "wir pflegen e.V. in Niedersachsen", der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen und der Lionsclub Hannover Aegidius fordern die Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen im niedersächsischen Landtag auf: Ein Landesverein ist ein Verein für das ganze Bundesland. Pflegende Angehörige sind Menschen, die ihre Familienmitglieder pflegen. Fraktionen sind Gruppen von Politikern einer Partei im Landtag. Sie sollen alles tun, um für eine stabile Grundfinanzierung des Hauses zu sorgen. Grundfinanzierung bedeutet: Das Haus bekommt genug Geld, um weiter zu arbeiten.

Das Aegidius-Haus ermöglicht pflegenden Familien dringend benötigte Entlastung. Und es hilft vielen Frauen, dass sie weiter arbeiten können.

Christiane Hüppe sagt: "Wir Eltern wissen seit Monaten nicht, ob die nächste Zeit zum Durchatmen und Kraft tanken noch möglich ist. Wir fühlen uns von der Politik allein gelassen." Christiane Hüppe ist eine pflegende Mutter und Vorstandsmitglied vom Landesverein "wir pflegen e.V.". Ein Vorstandsmitglied ist eine Person, die in der Leitung eines Vereins arbeitet.

Die Regierungskoalition in Niedersachsen hatte den Wählern versprochen: Eine Regierungskoalition ist, wenn mehrere Parteien zusammen regieren. Sie will mehr Kurzzeitpflegeplätze schaffen. Dafür müssen die bestehenden Entlastungsangebote erhalten bleiben. Und eine nachhaltige und langfristige Finanzierung muss sicher sein. Nachhaltig und langfristig bedeutet: Die Finanzierung soll für lange Zeit gesichert sein.

Christiane Hüppe bestätigt: "Wir haben die Pflege unseres behinderten Kindes bis heute nur durch die Unterstützung des Aegidius-Hauses geschafft. Ohne diese Entlastung sind wir und viele betroffene Familien überfordert. Wir pflegen rund um die Uhr. Ohne Pausen werden wir das langfristig nicht schaffen."