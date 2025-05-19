Für mehr Inklusion in Hamburg

HAMBURG (kobinet)

In Hamburg gibt es seit 2018 einen Aktionstag für Menschen mit Behinderung. Der Aktionstag heißt DUOday. Bei diesem Aktionstag treffen sich Menschen mit Behinderung und Firmen. Am 22. Mai 2025 gibt es wieder einen DUOday.

Was ist ein DUOday? Am DUOday arbeitet eine Person mit Behinderung einen Tag lang mit einer Person ohne Behinderung zusammen. Die beiden Personen bilden ein Duo. So können sie sich kennen-lernen.

Die Person mit Behinderung lernt den Arbeits-Platz kennen.

Ein DUOday ist gut für alle: Die Firmen können neue Mitarbeiter kennen-lernen. Die Menschen mit Behinderung können neue Arbeits-Plätze kennen-lernen. Vielleicht bekommen sie später ein Praktikum oder eine Arbeit.

Der DUOday in Hamburg wird von der LAG WfbM Hamburg organisiert. LAG WfbM heißt: Landes-Arbeits-Gemeinschaft Werkstätten für Menschen mit Behinderung. LandesArbeitsGemeinschaft bedeutet: Menschen aus einem Land arbeiten zusammen an wichtigen Themen. Sie treffen sich regelmäßig und suchen gemeinsam nach Lösungen.