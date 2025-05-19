Beitrag ‚Einführung in das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz‘ von Website Dr. Datenschutz

Berlin (kobinet)

Der Fach-mann Dr. Daten-schutz schreibt über ein Gesetz. Das Gesetz heißt Barriere-freiheits-stärkungs-gesetz.

Viele Menschen benutzen das Internet. Sie suchen Informationen im Internet. Wenn du etwas wissen musst oder lernen willst, brauchst du Wissen dazu. Dieses Wissen nennt man Informationen. Sie kaufen Dinge im Internet. Sie erledigen wichtige Dinge im Internet.

Im Internet gibt es aber immer noch Barrieren. Barrieren sind Hindernisse. Das sind Dinge, die im Weg sind. Dann kann man nicht gut vorwärts kommen. Deshalb können nicht alle Menschen das Internet gut nutzen.