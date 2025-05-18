Von der Paralympics-Studie zur echten Inklusion – Teil 2: Wer Inklusion will, muss Trennung beenden

Wer nicht ins Kino, zum Arzt oder ins Sportzentrum kommt, braucht Zugang.

Sätze wie "Nicht alles für jeden, aber für jeden etwas" (https://kobinet-nachrichten.org/2025/05/07/inklusion-als-einladung-zum-mitmachen-nicht-zur-mitgestaltung-kritik-am-inklusionstag-des-freilandmuseums-fladungen/) verstecken Ungleichheit.

Oder will sie Strukturen fördern, in denen Behinderung keine Hürde mehr ist?

Wenn wir Trennung akzeptieren, weil sie schön dargestellt wird, geben wir echte Inklusion auf.

Alle sollen gleich behandelt werden, egal ob mit oder ohne Behinderung.

Wenn paralympischer Sport Gefühle weckt und im Fernsehen gut gezeigt wird, sieht es wie Gleichwertigkeit aus.

Ein Los für das gute Gewissen

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Diezur Studie der Aktion Mensch lieferte aufschlussreiche Aussagen – aber auch eine bezeichnende Leerstelle: Die grundsätzliche Struktur der Paralympics als separiertes System wurde nicht wirklich infrage gestellt. Zwar wurde die Rede von "ungleichen Chancen" und "fehlender Nachhaltigkeit" geführt – doch die eigentliche Konsequenz, nämlich die Auflösung solcher Sonderstrukturen, blieb unausgesprochen.

Der sportliche Wettkampf in Paris 2024 war ohne Zweifel bewegend und professionell inszeniert. Wenn der paralympische Sport emotional berührt, technisch perfekt organisiert ist und medial große Bühne bekommt, entsteht eine Illusion von Gleichwertigkeit. Diese Illusion ist trügerisch, denn sie macht strukturelle Ungleichheit ästhetisch erträglich. Im schlimmsten Fall wird sie sogar als „andere Form von Gleichwertigkeit“ umgedeutet und verteidigt.

Doch Gleichwertigkeit im Eindruck ersetzt keine Gleichstellung in der Struktur. Oder zugespitzt: Wenn die Inszenierung gut genug ist, soll die Realität bitte schweigen.

Und genau das passiert bei den Paralympics – seit Jahrzehnten: getrenntes System, getrennte Förderung, getrennte Aufmerksamkeit. Und das alles unter dem Deckmantel von Professionalität, Emotion und Vorbildwirkung.

Die Wahrheit aber ist: Ein getrenntes System kann nicht inklusiv sein. Selbst dann nicht, wenn es perfekt inszeniert ist.

Je perfekter die Inszenierung, desto schwerer wird die Kritik daran. Denn dann gilt jede Infragestellung als Miesmacherei – nicht als notwendige Analyse. Und das ist der Grund, warum die strukturelle Ungleichheit weiterleben darf: Weil sie nicht mehr hässlich, sondern heroisierbar ist.

Wenn wir Akzeptanz von Trennung mit der Schönheit ihrer Darstellung rechtfertigen, verabschieden wir uns von echter Inklusion. Dann reicht es künftig, gute Bilder zu liefern – anstatt gerechte Strukturen zu schaffen. Und das kann niemand wollen, der es mit Teilhabe ernst meint.

Doch genau darin liegt die Gefahr: Wer das Event feiert, verliert schnell den Blick auf die Realität dahinter. 55 % der Menschen mit Behinderung treiben keinen Sport. Die allermeisten haben keinen Zugang zu Sportstätten, keinen Verein, keine Trainerin, keine Mobilität, keine Assistenz. Die wenigen, die es bis zur internationalen Bühne schaffen, stehen sinnbildlich für das, was nicht gelungen ist: eine gesamtgesellschaftliche Sportstruktur, die allen offensteht – jeden Tag, überall.

Dass Aktion Mensch dies nun anspricht, ist begrüßenswert. Dass sie dennoch weiterhin an der Paralympics-Logik festhält, ist widersprüchlich. Es braucht keine neuen Hochglanzveranstaltungen mit Image-Effekt. Es braucht barrierefreie Hallen, inklusive Vereinsstrukturen, eine Assistenzfinanzierung ohne Absurditäten – und Menschen, die nicht nur dargestellt, sondern ermächtigt werden.

Aktion Mensch kann und muss sich entscheiden: Will sie Teil eines Systems sein, das Sonderschienen und Außendarstellung produziert? Oder will sie Teil der Lösung sein – durch gezielte Förderung von Mainstream-Strukturen, in denen Behinderung keine Eintrittshürde mehr ist?

Dazu gehört auch die Selbstkorrektur: Wer jahrzehntelang die Paralympics befeuert hat, sollte den Mut haben, ihre strukturelle Exklusion nicht nur zu erkennen – sondern laut und klar zu benennen.

Inklusion ist nicht die Inszenierung von „Held*innen mit Handicap“. Inklusion ist der Verzicht auf Sonderwege. Auf Trennung. Auf Etiketten.

Sätze wie „Nicht alles für jeden, aber für jeden etwas“ oder „Es geht nicht immer alles, aber es geht auch niemals nichts“ kaschieren strukturelle Ungleichheit mit sprachlichem Trostpflaster. Was hier rhetorisch als Ermutigung daherkommt, ist in Wahrheit eine Verschiebung der Verantwortung: Wer trotz Hindernissen nicht teilhaben kann, soll eben kreativ, flexibel oder erfinderisch sein – oder sich mit weniger zufriedengeben.

Doch Inklusion darf keine Frage von Durchhaltewillen oder Einfallsreichtum sein. Wer nicht ins Kino kommt, nicht zum Hausarzt oder ins Sportzentrum – der braucht kein Zitat, sondern Zugang. Teilhaben kann nur, wer dabei sein kann. Ohne Wenn. Ohne Aber.

Inklusion ist kein individueller Kraftakt, sondern ein kollektiver Auftrag. Sie darf nicht davon abhängen, wie findig jemand ist – sondern davon, ob Strukturen so gebaut sind, dass niemand außen vor bleibt. Auch ohne Tricks und persönliche Netzwerke.

Inklusion ist keine Stimmung. Sie ist Struktur. Und sie ist überfällig. Die Paralympics-Studie ist ein Anfang. Ihre logische Fortsetzung wäre: Förderlogiken umbauen. Sonderwelten hinterfragen. Strukturen ändern.

Alles andere ist Wiederholung – im Scheinwerferlicht.