Veränderungen der Hilfsmittel-Richtlinie sollen Verordnungen erleichtern

BERLIN (kobinet)

Sie brauchen besondere Hilfe im Alltag.

Manche Menschen können nicht so gut sehen, hören, gehen oder lernen.

Mehr Hilfe für Menschen mit schweren Behinderungen

Das hat die Ärzte-zeitung berichtet.

Ärzte können Hilfs-mittel jetzt einfacher verschreiben.

Für Menschen mit schweren Behinderungen gibt es gute Nachrichten.

Die neuen Regeln sind am Freitag in Kraft getreten.

Der Gemeinsame Bundes-ausschuss hat die Regeln beschlossen.

Wenn etwas beschlossen wird, haben sich Menschen für eine Sache entschieden.

Sie haben gemeinsam abgestimmt und gesagt: Das wollen wir so machen.

Die neuen Regeln sollen Menschen mit schweren Behinderungen schneller helfen.