Paralympics als Brennglas – was bleibt von der Aufmerksamkeit?

Veröffentlicht am 18.05.2025 09:17 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren (via Vorstand, wir leiten weiter) per Email.
Cover des IGEL-Podcast zur Paralympics-Umfrage
Cover des IGEL-Podcast zur Paralympics-Umfrage
Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Bonn (kobinet) "Paralympics als Brennglas - was bleibt von der Aufmerksamkeit?" So hat Sascha Lang die neueste Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) getitelt. Christina Marx (Aktion Mensch) und Prof. Dr. Sina Ekbalpur (Katholische Hochschule NRW) sprechen in dieser Podcastausgabe mit Sascha Lang, dem Macher des IGEL-Podcast, über die Ergebnisse einer wegweisenden Studie zu Teilhabechancen rund um die Paralympics 2024.

„Die Paralympics 2024 in Paris galten als Meilenstein für den Behindertensport – medial präsent, emotional bewegend und mit großen Erwartungen verbunden. Doch was bleibt davon übrig? Wie nachhaltig sind solche Großereignisse für die tatsächliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sport – besonders im Breitensport? In dieser Folge diskutiert Sascha Lang mit zwei ausgewiesenen Expertinnen über die Ergebnisse einer aktuellen Studie von Aktion Mensch, die beleuchtet, wie Menschen mit und ohne Behinderung die Wirkung der Paralympics wahrgenommen haben – und was sich wirklich verändert hat.

Zu Gast:

  • Christina Marx, Mitglied der Geschäftsleitung und Sprecherin bei Aktion Mensch. Sie verantwortet den Bereich Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit und setzt sich für die Förderung von Barrierefreiheit, Teilhabe und Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen ein – insbesondere auch im Freizeit- und Sportbereich.
  • Sina Ekbalpour, Professorin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen (Aachen) mit Schwerpunkt auf Theorien und Konzepte Sozialer Arbeit. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Inklusion im Sport, sie war zuvor als Sport-Inklusionsmanagerin aktiv und bringt sowohl wissenschaftliche als auch praktische Perspektiven ein.Themen der Episode:
  • Wie wurde der Behindertensport in den Medien und der Gesellschaft wahrgenommen?
  • Warum empfinden Paralympionik*innen weiterhin strukturelle Benachteiligung?
  • Wie sehr überschätzt die Gesellschaft die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung?
  • Warum es im Breitensport trotz positiver Vorbilder oft an barrierefreien Angeboten fehlt
  • Welche Rolle Assistenz, Mobilität und qualifizierte Trainer*innen spielen
  • Warum das Wunsch- und Wahlrecht in der Inklusion essenziell ist
  • Forderungen an Politik und Sportverbände: Mehr Aufklärung, mehr Struktur, mehr Mut

Zitat der Folge: „Es geht nicht immer alles, aber es geht auch niemals nichts.“ Christina Marx

Jetzt reinhören und mitdenken – für eine sportliche Gesellschaft mit echter Teilhabe!“ So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Ottmar Miles-Paul Meinung

