Bad Segeberg / Bonn (kobinet)

In dem Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) geht es um Paralympics.

Podcast: Man kann sich im Internet Sendungen anhören.

Diese Sendungen kann man hören, wann man will.

IGELPodcast: Man kann im Internet Gespräche anhören, wo Leute über verschiedene Themen reden.

Diese Gespräche heißen IGELPodcast.

Die Folge heißt: "Paralympics als Brennglas - was bleibt von der Aufmerksamkeit?"