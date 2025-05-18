Bad Segeberg / Bonn (kobinet)
In dem Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) geht es um Paralympics.
Podcast: Man kann sich im Internet Sendungen anhören.
Diese Sendungen kann man hören, wann man will.
IGELPodcast: Man kann im Internet Gespräche anhören, wo Leute über verschiedene Themen reden.
Diese Gespräche heißen IGELPodcast.
Die Folge heißt: "Paralympics als Brennglas - was bleibt von der Aufmerksamkeit?"
Sascha Lang spricht in dem Podcast mit 2 Expertinnen.
Die Expertinnen sind Christina Marx von der Aktion Mensch und Professorin Sina Ekbalpur.
Aktion Mensch: ist eine große Hilfs-Gruppe in Deutschland.
Sie sammelt Geld und hilft damit Menschen mit Behinderungen und Kindern.
Sie sprechen über eine wichtige Studie zu den Paralympics 2024.
Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung.
Diese Spiele waren im Jahr 2024 in Paris.
Die Paralympics waren ein wichtiges Ereignis für den Sport für Menschen mit Behinderung.
Viele Menschen haben die Paralympics im Fernsehen gesehen.
In dem Podcast geht es um diese Fragen:
- Was bleibt von den Paralympics übrig?
- Helfen die Paralympics wirklich Menschen mit Behinderung im Sport?
- Besonders: Helfen sie auch im Breiten-Sport?
Breiten-Sport ist der Sport, den viele Menschen machen.
Nicht nur Profi-Sportler.
In dem Podcast sprechen sie über eine neue Studie der Aktion Mensch.
Die Studie zeigt, wie Menschen mit und ohne Behinderung die Paralympics sehen.
Und was sich tatsächlich verändert hat.
Zu Gast sind:
- Christina Marx von der Aktion Mensch
- Sina Ekbalpour, Professorin an der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen
Themen im Podcast sind:
- Wie wird Sport für Menschen mit Behinderung in den Medien gezeigt?
- Warum haben Sport-Profis mit Behinderung immer noch Nachteile?
- Überschätzt die Gesellschaft die Chancen von Menschen mit Behinderung?
- Warum fehlen im Breiten-Sport oft barrierefreie Angebote?
- Was ist wichtig: Assistenz, Mobilität und gute Trainer
- Warum ist das Wunsch- und Wahl-Recht wichtig?
- Was fordern sie von Politik und Sport-Verbänden?
Christina Marx sagt in dem Podcast:
"Es geht nicht immer alles, aber es geht auch niemals nichts."
Link zur aktuellen Folge des IGEL-Podcast https://podcasts.apple.com/de/podcast/paralympics-als-brennglas-was-bleibt-von-der-aufmerksamkeit/id1563364492?i=1000708685119
Link zu allen bisherigen Folgen des IGEL-Podcast https://podcasts.apple.com/de/podcast/igel-inklusion-ganz-einfach-leben/id1563364492
Bad Segeberg / Bonn (kobinet) "Paralympics als Brennglas - was bleibt von der Aufmerksamkeit?" So hat Sascha Lang die neueste Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) getitelt. Christina Marx (Aktion Mensch) und Prof. Dr. Sina Ekbalpur (Katholische Hochschule NRW) sprechen in dieser Podcastausgabe mit Sascha Lang, dem Macher des IGEL-Podcast, über die Ergebnisse einer wegweisenden Studie zu Teilhabechancen rund um die Paralympics 2024.
„Die Paralympics 2024 in Paris galten als Meilenstein für den Behindertensport – medial präsent, emotional bewegend und mit großen Erwartungen verbunden. Doch was bleibt davon übrig? Wie nachhaltig sind solche Großereignisse für die tatsächliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Sport – besonders im Breitensport? In dieser Folge diskutiert Sascha Lang mit zwei ausgewiesenen Expertinnen über die Ergebnisse einer aktuellen Studie von Aktion Mensch, die beleuchtet, wie Menschen mit und ohne Behinderung die Wirkung der Paralympics wahrgenommen haben – und was sich wirklich verändert hat.
Zu Gast:
- Christina Marx, Mitglied der Geschäftsleitung und Sprecherin bei Aktion Mensch. Sie verantwortet den Bereich Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit und setzt sich für die Förderung von Barrierefreiheit, Teilhabe und Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen ein – insbesondere auch im Freizeit- und Sportbereich.
- Sina Ekbalpour, Professorin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen (Aachen) mit Schwerpunkt auf Theorien und Konzepte Sozialer Arbeit. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Inklusion im Sport, sie war zuvor als Sport-Inklusionsmanagerin aktiv und bringt sowohl wissenschaftliche als auch praktische Perspektiven ein.Themen der Episode:
- Wie wurde der Behindertensport in den Medien und der Gesellschaft wahrgenommen?
- Warum empfinden Paralympionik*innen weiterhin strukturelle Benachteiligung?
- Wie sehr überschätzt die Gesellschaft die Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung?
- Warum es im Breitensport trotz positiver Vorbilder oft an barrierefreien Angeboten fehlt
- Welche Rolle Assistenz, Mobilität und qualifizierte Trainer*innen spielen
- Warum das Wunsch- und Wahlrecht in der Inklusion essenziell ist
- Forderungen an Politik und Sportverbände: Mehr Aufklärung, mehr Struktur, mehr Mut
Zitat der Folge: „Es geht nicht immer alles, aber es geht auch niemals nichts.“ Christina Marx
Jetzt reinhören und mitdenken – für eine sportliche Gesellschaft mit echter Teilhabe!“ So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
